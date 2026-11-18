由國泰金控（2882）與台灣領導未來協會（Lead For Taiwan, LFT）共同主辦、懷世代公益加速器支持的「2026國際思辨教育論壇：NEXUS思辨交會點」於1日圓滿落幕，今年擴大交流範圍，邀集國際教育工作者與跨界專家分享實務經驗，共同探討AI時代的人才培育方向，匯聚來自瑞士、新加坡等四個國家、20位教育工作者與跨領域專家，吸引教育工作者、青年及企業代表踴躍參與交流。

AI浪潮快速改變產業與社會運作模式，全球企業對人才能力的期待，已轉向分析思維、問題解決、跨域協作及適應變化能力。

國泰金控長期關注青年培力與永續人才發展，自2022年起支持Lead For Taiwan推動思辨教育，四年來相關計畫已走入全台46所學校，影響超過7,110名學生，透過大學生講師培訓、高中多元選修課程、教師增能及思辨營隊等行動，協助青年培養獨立思考、理性表達及問題分析能力。國泰金控資深顧問程淑芬表示，透過「議題思辨、實作鍛鍊、資源挹注、職涯領航」四大策略，打造由認知、行動到職涯發展的完整培力路徑。

國泰金控人力資源處處長翁少玲表示，AI快速發展正重新定義企業對人才的期待。相較於知識記憶與標準答案，企業愈來愈重視人才是否具備問題解決、AI與數位技能及分析與邏輯思考的能力。當資訊與答案變得更容易取得，人才真正的價值在於能否提出關鍵問題、整合不同觀點，將想法轉化為具體行動，並持續學習、適應變化。因此思辨能力不只是教育現場的重要課題，更是未來職場不可或缺的核心競爭力，也是企業選才與育才過程中高度重視的能力。

Lead For Taiwan執行長林祐良指出，108課綱推動至今，培養學生自主學習與思辨能力已成為教育共識，但教學現場仍面臨課程設計、評量方法及教師培訓等挑戰。思辨不應只是少數人的學術討論，而應成為每個人面對真實世界的日常能力。

本次論壇透過各國教育工作者分享第一線實務經驗，為台灣教師與家長提供具體且可操作的教學與對話工具，進一步促進思辨與判讀能力融入課堂、家庭與職場。