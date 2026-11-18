人工智慧（AI）投資熱潮持續延燒，壽險資金爭相投入，台灣人壽昨（17）日公告，擬參與人工智慧新創公司Anthropic, PBC在美國首次公開發行（IPO）的普通股申購，申購金額上限達5億美元，此為繼富邦人壽宣布投入上限7億美元後，第二家壽險業宣布參與Anthropic的IPO計劃。

依照台壽的規劃，此次投入的上限5億美元，不含交易佣金及其他相關稅費，實際交易單位數量及每單位價格，將待確定後另行公告，兩家業者先後宣布投入，顯示壽險業積極尋找AI產業投資機會。

Anthropic預計於美東時間11月19日在那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，股票代號為ANT。此次IPO發行價格區間暫定每股70至78美元，若以價格區間上限計算，完全稀釋後企業估值約1.4兆美元，成為全球資本市場高度關注的AI新創上市案之一。

Anthropic此次上市不僅是AI產業的重要里程碑，也被視為檢驗全球AI企業估值是否合理的重要指標。近年科技巨頭大舉投入AI模型開發、資料中心及運算基礎設施，相關資本支出快速攀升，市場也開始關注AI企業能否將技術優勢轉化為實際營收及獲利。

此外，Anthropic上市後是否能快速納入主要股價指數，也是市場關注焦點。若符合相關快速納入條件，ANT最快可能於12月納入羅素1000指數及那斯達克100指數，進一步吸引指數型基金及機構投資人關注。

台灣人壽此次擬以最高5億美元參與申購，反映國內壽險業對國際AI產業投資機會的布局。不過，實際投資金額、取得股數及申購價格仍待後續確認，最終投資成果也將取決於上市後股價表現及企業長期獲利能力。