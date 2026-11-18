玉山金（2884）昨（17）日召開第3季法說會，玉山金董事長黃男州表示，前十月稅後純益352.8億元，EPS為2.14元已比去年高，未來三年希望以發放現金股利為主，隨EPS愈高，現金股利發更高，去年賺2.12元發現金股利1.4元，2026年會適度提高現金股利回報給長期支持股東。

三商人壽9月1日正式併入玉山金控，黃男州指出未來一兩年獲利希望先充實資本，長期而言獲利上繳是必要，短期則先回復健康狀態，目前淨值比高達10.5%，但仍要充實資本，因此未來兩年不會有現金股利上繳問題。

黃男州也說明，長期股利希望殖利率4%以上，採平均股價，估算今年最低股價約29元、最高49元，他打趣形容三商壽是好媳婦，9月嫁進來以後股價開始上漲，今年玉山金平均股價約36元，殖利率4%以上是目標，但有時仍須儲備未來發展，等到以後玉山人壽獲利可以全數合併財報或上繳股利給金控，發放現金股利能力將更大。

法人關注併購三商壽的PPA（收購價格分攤）攤銷，玉山財務長程國榮說明，PPA目前積極進行中還未完成，但與顧問研究發現攤銷效果非線性，主因債券結構不一，開始可能慢慢釋出，到中間會加速。

總經方面，玉山認為年底我央行可能升息半碼，玉山金總經理陳茂欽指出，央行定調貨幣政策緊縮，但明顯是數量緊縮而非價格。造成商業銀行流動性覆蓋率（LCR）問題現在也有「以長支短」現象。對房貸或中小企業而言市場利率攀升，8月時緊縮狀況已相當升息1到2碼，到現在已經相當升息2到3碼，但銀行存款利率聞風不動，加上外資匯出非常嚴重，2020年以來淨賣超6兆，今年已賣超3兆；10月、11月兩月賣超1.7兆，情況緊張，雖然央行減少NCD量但仍不足，這是資金市場現況。因此央行很希望台商海外獲利匯回。

陳茂欽研判，解方在於資金匯回，但海外投資機會多，願匯回的有部分賭國內外利差的投資人，所以央行可適度調整利率，縮減利差，目前升息時間及空間都萬事俱備，就等開會議決定。

美國期中選舉及輝達執行長黃仁勳去職震撼市場，黃男州認為AI投資趨勢不變，但大家很關注下一個AI領導者和倡議者是誰，能否像黃仁勳帶動產業發展，這是目前美股及台股的問號。