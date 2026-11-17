全球多元化私募市場投資機構安麟投資（Ardian）17日於台北舉辦媒體餐敘，分享公司亞洲布局、私募股權及基礎建設市場趨勢與機會。資產管理規模達2,000億美元的Ardian看好台灣市場迎來強勁增長動能，在亞洲資產管理中心高雄專區開放政策之下，Ardian旗下私募策略已率先透過境內合作機構引進，並於專區內銀行上架，初期重點鎖定「基礎建設」與「私募股權次級市場」兩大策略。

隨著亞洲資產管理中心政策推動及相關法規逐步開放，台灣資產管理市場迎來強勁增長動能，並成為亞太地區的重要成長市場。隨著高資產財富規模持續擴大，傳統配置資產配置方式已難以涵蓋日益多元的投資需求。為尋求更廣泛的收益來源並優化資產配置結構，私募資產在機構與私人財富規劃中的重要性與日俱增。

Ardian 於1996年以併購策略起步，現已發展為橫跨私募股權、實質資產及信貸的多元化私募市場投資機構，提供客製化投資解決方案，2025年初更以創紀錄300億美元完成規模最大次級市場平台募集。截至2025年底，Ardian資產規模達2,000億美元，服務逾1,920 名投資人。於亞太區設有北京、香港、首爾、新加坡、東京及雪梨六個辦公室，其中香港辦公室於2025年成立，進一步強化區域服務網絡，更貼近亞太投資人的需求。

自2015年獲得首筆台灣投資人的承諾投資以來，Ardian持續深耕台灣市場，累計獲台灣投資人逾30億美元的資金投入，涵蓋次級市場、基礎建設及併購等策略。投資人包括大型保險公司、銀行及私人財富投資人，台灣目前已是 Ardian 在亞洲的重要市場之一。憑藉全球投資網絡及深厚的資產營運管理與價值創造經驗，Ardian致力於為台灣投資人引進具長期需求支撐的優質資產，厚植跨越景氣周期的長期資產後盾。

長久以來，台灣市場不僅擁有規模龐大、重視長期配置的機構資金，近年來高資產客群的財富規模也持續成長，帶動更多元的投資需求。在資產管理中心建設發展推動下，也進一步擴大了私募市場的發展空間。受惠於金管會亞洲資產管理中心高雄專區的開放政策，Ardian旗下私募策略已率先透過境內合作機構引進，並於專區內銀行上架，成為首批被引入亞洲資產管理中心高雄專區的境外私募市場管理機構之一。初期重點鎖定「基礎建設」與「私募股權次級市場」兩大核心策略：基礎建設連結支持經濟與社會運作的關鍵實體資產，次級市場則具備資金回收較快、底層資產高度分散及透明度更高的優勢，為長期資產配置提供不同選擇。

展望未來Ardian強調將持續攜手台灣金融機構夥伴，為在地高資產客戶提供更多元的國際級私募市場投資方案，透過深厚的私募市場投資經驗，精準對接台灣市場在跨世代財富傳承與產業轉型的配置需求，協助高資產客群以更具彈性的方式，有機會參與過往主要由大型機構法人參與的資產類別。