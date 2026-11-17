亞資中心政策加持 全台金融業AUM達48.5兆大增近16兆
金管會統計，截至今年9月底，全體金融業資產管理規模（AUM）達新台幣48.5兆元，較2024年6月推動亞資中心政策之前增加15.94兆元，其中以投信投顧業AUM成長11.87兆元最多。
根據金管會統計，全體金融業2024年6月資產管理規模為32.56兆元，金管會主委彭金隆自2024年6月推動亞資中心，並提出「2年有感、4年有變、6年有成」願景，設定2年增4兆元、4年增14兆元、6年增30兆元的階段性目標，全體金融業AUM目標2030年達到62.56兆元。
金管會資料顯示，截至今年9月底，全體金融業資產管理規模達48.5兆元，較2024年6月成長15.94兆元，推動僅2年3個月，已超越原定4年增加14兆元的目標。其中投信投顧業AUM成長11.87兆元最多，其次依序為銀行高資產業務AUM成長2.07兆元、銀行財富管理業務AUM成長1.84兆元、保險業AUM成長0.16兆元。
以48.5兆元管理規模來說，仍以投信投顧業AUM達23.72兆元居冠，其次為保險業AUM的12.05兆元、銀行財富管理業務AUM為9.49兆元、銀行高資產業務AUM約3.24兆元。
針對高雄資產管理專區成果，截至2026年9月底統計，銀行專區進駐家數22家、專區高資產客戶數1萬74人、專區高資產客戶AUM達1兆1018億元，家辦客戶數277家、管理資產規模1219億元、財管業務客戶數557人、投資餘額68億元、授信融資業務累計動撥7224件、貸款餘額1186億元、跨境金融服務4件。
此外，截至今年10月底，已有15家投信事業發行42檔主動式ETF掛牌上市櫃，資產管理規模約1兆217億元；另有3檔被動式多資產ETF掛牌上市櫃，資產管理規模約41億元。
金管會指出，擴大投資台灣市場方面，自創新板2021年7月20日正式設立開板以來，共37家已掛牌，其中5家已改列一般板、1家轉上櫃。今年截至10月底，創新板總成交金額約2794億元，日均成交值14.11億元，已較2025年同期569億元及2.84億元，分別增加391%及397%。
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