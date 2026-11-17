對於輝達風暴對股市的影響，玉山金控董事長黃男州指出，AI從十月開始，大選之前就有第一波震盪，重點在於大型雲端廠商是否有足夠的現金流來因應資本支出，第二波則是11月3日美國期中選舉結果出爐後，民主黨採取更謹慎態度，尤其大型資料中心建立，第三波則是黃仁勳震盪，為台灣企業家在美國成功的典範，他有二個重要角色，一為領導者和倡議者，二為AI產業的「中央銀行」，先進想法都由他提出，是重要的領導者，因此他的接替人選，誰來扮演這角色？會否AI減速發展？都是市場憂心的。

2026-11-17 14:34