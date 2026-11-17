國內六家「大到不能倒」銀行名單連七年不變。金管會17日公布2026年系統性重要銀行（D-SIBs）名單，仍由中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀及第一銀等六家入列，且六家銀行資本適足率均已達到最終監理要求。

金管會自2019年實施系統性重要銀行制度，參考國際標準，依銀行規模、業務複雜程度、關聯性及可替代性等四大面向，每年篩選對國內金融體系具有重大影響力的銀行。

2019年首波公布五家銀行，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫銀；2020年新增第一銀後，六家名單連續七年未再變動。

所謂「大到不能倒」，是指這些銀行規模龐大、與金融體系連結緊密，一旦發生經營危機，可能對整體金融市場造成重大衝擊，因此金管會要求承擔比一般銀行更嚴格的監理標準。

依規定，六家銀行除須額外提列2%法定資本及2%內部管理資本，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，也須分別達到11%、12.5%及14.5%。

金管會指出，目前六家銀行資本適足率均已符合最終要求，顯示資本緩衝能力已達監理標準。

不只資本要求較嚴格，六家銀行每年還須向金管會申報「經營危機應變措施」，並辦理及通過兩年期壓力測試，確保面對重大金融衝擊時，仍具備足夠承受能力。

金管會表示，六家銀行今年申報的壓力測試結果，均符合兩年度合格標準，經營危機應變措施也已送交金管會及中央存保公司檢視。

金管會強調，系統性重要銀行肩負維護金融穩定的責任，除符合資本及風險管理要求，也應在業務經營、公司治理等面向，帶動整體金融業提升經營穩健性。