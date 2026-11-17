面對全球人工智慧（AI）浪潮帶動半導體產業加速升級轉型，金融業亦透過資金支持與永續金融機制，協助企業強化競爭力並實現淨零轉型。由兆豐銀行統籌，與合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行及土地銀行共同主辦的力積電（6770）新台幣300億元聯貸，17日由力積電董事長暨執行長謝再居與兆豐銀行董事長董瑞斌完成簽約。

本案共計10家金融機構踴躍參與，展現銀行團對力積電營運轉型及長期發展的支持。資金用途主要為償還金融機構借款，以及支應購置機器設備、興建、改建或購置廠房暨充實中期營運資金所需。此外，本案結合力積電持續推動節能減碳、減廢及資源循環之永續作為，將「節能率」、「廢棄物再利用率」及「製程用水回收率」三項ESG指標與授信條件連結，鼓勵力積電持續提升永續績效，實踐營運發展與環境永續並進。

隨著全球半導體產業朝人工智慧、高效能運算等應用快速發展，力積電近年積極調整營運及產品布局，持續深化記憶體、邏輯晶圓代工及3D AI Foundry等業務，並與國際記憶體大廠美光深化策略合作，推進HBM後段晶圓製造及記憶體製程技術合作，同時布局晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)及矽電容晶圓等AI應用領域，持續優化產品組合及營運體質。本次聯貸案將有助力積電整合中長期資金資源，支應後續營運轉型與技術發展所需，進一步強化長期競爭力。

兆豐銀行深耕聯貸市場多年，長期支持國內半導體、科技製造及重大產業發展，自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」；依倫敦證券交易所集團（LSEG）統計資料，兆豐銀行2026年前三季額度管理行（Bookrunner）與共同主辦行(MLA)聯貸排名均居首位，勇奪雙料冠軍，展現兆豐銀行深耕聯貸市場及整合金融資源之專業實力。

未來兆豐銀行將持續發揮金融核心職能，攜手優質企業掌握科技創新、產業升級及全球布局契機，共創穩健且永續之成長動能。