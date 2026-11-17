金管會17日表示，9月底國銀流動性覆蓋比率（LCR）為120.61%，與8月底120.57%相當，整體資金仍充裕，個別銀行資金壓力，可能與經營策略及資產負債管理差異有關。

銀行局主秘陳家珍說，國銀LCR連兩個月維持120%左右，均高於100%法定標準，顯示整體銀行體系並無資金不足問題，但不同銀行的資金需求及調度情況仍有差異。

至於LCR偏低的銀行是否會被金管會盯上？陳家珍強調，金管會與央行將持續關注銀行流動性變化，但不會只看單一LCR數字，而是綜合存放款、資產負債變化及資金配置等情況，判斷個別銀行風險。

金管會近期也首度逐一約談37家國銀總經理，要求強化資金調度與資本，不得以LCR壓力為由，排擠中小微企業及首購、自住房貸等合理融資需求。