亞資50兆元大關恐遇逆風。金管會17日公布，9月底金融業資產管理規模達48.5兆元，第3季僅增1.31兆元，保險業9月縮水已拖累增幅；投信投顧10月再遇股市逆風，財管成長動能浮現警訊。

據統計，2026年上半年全體金融業資產管理規模暴增8.93兆元，平均每季增加4.47兆元，但第3季增額降至1.31兆元，較上半年單季平均急縮逾七成，顯示前波高速成長動能明顯放緩。

拆解第3季增量，投信投顧增加7,600億元、銀行高資產財管增加4,300億元、一般財管增加3,500億元，唯獨保險業逆勢減少2,300億元，金融各業成長明顯分化。

值得注意的是，保險業這波縮水集中在9月，資產規模從6月底12.28兆元降至9月底12.05兆元，累計前九月僅增加100億元，幾乎原地踏步。

壽險圈指出，9月美債殖利率大幅走高、債券價格下跌，可能壓抑保險業資產評價，使資產規模縮水。

進入第4季，原本撐起亞資成長的投信投顧業，也開始面臨股市逆風。

據金管會最新統計，10月底投信顧管理資產規模降至23.29兆元，較9月底23.72兆元減少約4,300億元，終結先前快速擴張走勢。

金融圈指出，10月台股回檔，可能使基金及全權委託資產評價縮水。即使主動式ETF管理規模已突破兆元，仍未能阻止整體管理資產規模下滑。

金管會指出，投信顧管理規模除了投資本金，也包含資本利得，股市上漲會推升基金淨值，反之行情修正，也可能使資產規模回落。

亞資政策從2024年6月推動到2026年9月底，整體金融業資產管理規模增加15.9兆元到48.5兆元，已達成兩年增加四兆元目標的398%。

但市場示警，即便亞資政策已提前達標，但股債行情轉弱後，金融業能否將商品創新及業務鬆綁轉化為實際資金流入，將是下一階段考驗。