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純網銀兩樣情！將來銀逼增資紅線 LINE Bank連賺十個月
純網銀增資壓力換人。據金管會統計，將來銀行9月底累虧29.5億元，逼近資本額三分之一的法定增資門檻，已規劃減增資；反觀LINE Bank連十個月獲利，三家經營出現兩極化。
9月底三家純網銀累虧72.92億元，季增3.51億元，主因將來銀行虧損擴大；較去年底減少17.8億元，則是樂天商銀2026年6月完成減增資所致。
去年9月底樂天商銀累虧27.38億元，今年完成減增資後，累虧降至4.94億元。如今壓力轉向將來銀行，單季累虧增加2.52億元，占三家增額逾七成。
銀行局主秘陳家珍指出，將來銀行開業初期投入仍持續反映在損益上，已規劃減增資，以因應資本需求。
相較之下，連線商銀（LINE Bank）9月底累虧38.48億元，季減0.62億元，是三家唯一累虧下降者。
累積虧損和獲利是觀察純網銀經營風險的兩大指標。累虧深，大股東增資壓力大，獲利則反映該銀行短期經營能力。
據金管會統計，三家純網銀前9月合計稅前虧損10.3億元，年收斂逾四成，但改善幾乎全靠LINE Bank。
LINE Bank前九月賺2.76億元，已連十個月獲利；將來銀行仍虧7.79億元、樂天虧5.27億元。
另一個轉盈關鍵是放款加速。9月底三家存款2,346億元、年增31%，放款1,850億元、年增近五成，帶動存放比升至78.9%，年增近10個百分點。
純網銀已從全面燒錢走向經營分化，誰能靠持續獲利取代股東注資，將是下一階段關鍵。
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