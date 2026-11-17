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國銀對中小企業放款增額創十年次高 達標率逾126%
台灣經濟成長，出口持續增加，促進中小企業投資與營運需求增長，金管會17日公布，2026年前三季累計本國銀行對中小企業放款增額達6,343億元，創近10年次高，距離今年底增額5,000億元的目標，達標率已126.85%。
金管會統計，截至今年9月底，國銀對中小企業放款餘額達11兆5,227億元，較上月底增加628億元，累計前9月增額則達6,343億元，創近10年同期次高，若以金管會推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」目標來看，今年底前預期餘額成長目標為5,000億元，以協助更多小型和新創中小企業取得資金，目前已達標126.85%，提前超標。
金管會銀行局主秘陳家珍分析今年前9月放款增額成長原因指出，主因是台灣經濟成長動能強勁，且出口持續增加，使中小企業投資餘額和營運成長所致。至於9月單月放款增額成長原因，則主要是受到企業實際資金需求與整體經濟情勢等因素影響，中小企業所屬的產業多元，單一產業可能有季節性因素影響中小企業營運情形和資金調度需求。
觀察近10年同期資料，9月份單月增幅高於8月份有2018年、2019年，以及2022年至2026年等7年，今年9月增額為近10年同期第4高。
根據金管會統計，今年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.13％，占民營企業放款餘額比率為65.01％，分別較上月底減少0.01個百分點及增加0.14個百分點；中小企業放款的平均逾期放款比率為0.23％，較上月底增加0.01個百分點。
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