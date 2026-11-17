外溢保單銷售持續暴增，金管會公布統計數據顯示，2026年截至第3季底，壽險業外溢保單新契約保費收入達825.13億元，年成長196%，新契約銷售件數達11.09萬件，年成長19%，其中重要貢獻來源是具外溢效果的投資型保單，受惠於資本市場熱絡，帶動整體外溢保單銷售上揚。

金管會保險局統計已核准和備查15家壽險公司共354張外溢保單，截至今年第3季底，外溢保單新契約銷售件數達11.09萬件、新契約保費收入達825.13億元，分別較去年同期成長17.7萬件和546.36億元，其中新契約保費收入銷售排名前三為國泰人壽、南山人壽和富邦人壽，分別為709.35億元、57.36億元以及21.33億元，又以國泰人壽年成長246.8%為增長最顯著。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，國泰人壽外溢保單新契約保費收入增加主因是其投資型保單也有附加外溢效果，而今年投資型保單較熱銷，因此使新契約保費相對提升。

進一步分析熱銷的外溢保單類型，今年前9月以「其他非現金方式給付促進健康的服務」銷售最佳，新契約保費收入達515.78億元，相關回饋方式如保戶可選擇保險公司所提供指定醫療院所健康檢查等促進健康的服務方式，其次為「以運動習慣折減保費或增加保額」，新契約保費收入約215.35億元，兩者合計占比逾88%。

反觀實物給付型保單的銷售就不盡理想。保險局已核准及備查7家壽險公司共53件保險商品，截至今年第3季底，實物給付保單新契約件數為32.49萬件，年減5%，新契約保費收入約3.21億元，年減56%，以新契約保費收入排名前三為國泰人壽、富邦人壽和南山人壽，分別達2.68億元、0.4億元和0.11億元，同樣以國泰人壽年減59%為最多。

蔡火炎分析，國壽實物給付保單新契約保費收入減少主因是去年6月底、12月底分別各停售一張保單，停售商品為防癌定期健康保險及長照終身保險，架上銷售商品減少，導致前9月銷售金額較去年同期下降。