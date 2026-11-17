甫於10月閉幕的愛知·名古屋亞洲運動會，台灣代表隊在賽場上全力以赴，共斬獲5金、17銀、33銅，總計55面獎牌。由台新新光金控（2887）長期支持的多位選手們也奪下多面獎牌為國爭光，包括高球名將錢珮芸攜手隊友奪得女子高爾夫團體銅牌，空手道選手石政中勇奪男子個人對打67公斤級銅牌，田欣兒、洪芷暄也與隊友展現絕佳默契，於空手道女子團體形競賽中為台灣再添一面銅牌。

為肯定選手與教練團的努力與卓越表現，台新新光金控17日特別舉辦慶功宴，董事長吳東亮親自出席祝賀，並頒發選手及教練們合計217萬元獎金，以實質行動肯定選手為國爭光的付出。吳東亮表示，台灣運動選手在國際賽場上展現堅強的韌性與永不放棄的拚戰精神，不僅為國爭光，也帶給國人滿滿的感動與鼓舞，他個人也深受感動。期勉選手們持續努力、再接再厲，在未來國際賽事中再創佳績。

在名古屋亞運女子高爾夫賽事中，錢珮芸帶領隊友繳出四輪總桿數550桿的亮眼成績，擊退強敵南韓隊，摘下關鍵的女子團體銅牌。這面獎牌是我國高爾夫女子團體在2010年廣州亞運後，睽違16年再度站上亞運頒獎台，也再次擦亮台灣女子高爾夫在亞洲頂尖賽場的招牌。賽後錢珮芸激動表示，非常感謝全體隊友合作與後勤團隊充分支援，並對團隊表現打出「一百分」的好成績，直呼奪牌的榮耀屬於全體代表隊。

在空手道賽場上，台灣選手也有相當傑出的表現，台新新光金控長期支持的南投空手道隊，多名選手入選國家代表隊。男子對打好手石政中在個人對打67公斤級賽事中過關斬將，憑藉敏捷移動與精準節奏，最終在激烈的銅牌戰中突圍奪銅。空手道女子團體型項目中，田欣兒、洪芷暄與隊友展現極佳默契，在銅牌戰以高水準的演示技壓對手，成功為台灣再添一面銅牌，賽後選手們相擁而泣，多年共同辛勤受訓所累積的深厚情誼展露無遺。

台新新光金控長期深耕、助力國內體育發展，支持包括高爾夫、空手道、籃球、棒球、路跑、霹靂舞、跆拳道、電競及匹克球等多元領域。台新新光金控持續秉持「認真、創新、永續」的企業精神，持續成為選手征戰國際的重要後盾，與台灣體育一同成長，讓更多台灣之光在國際舞台綻放光芒。