台灣正式邁入超高齡社會，當退休後的人生可能長達25年至30年，長壽帶來的不只是健康挑戰，更牽動財務、生活品質及照護準備，尤其面臨高物價與通膨壓力，「長壽成本」議題迫在眉睫。安聯人壽16日舉辦「2026財富管理暨健康照護論壇」，以「長壽續航 財富同行」為主題，為長壽時代提出新解方，深度探討財務規劃、健康照護與失智預防三大面向，讓長壽挑戰轉化為人生紅利。

台灣家庭的資產累積實力也受到國際關注，根據最新《2026安聯全球財富報告》指出，台灣家庭總金融資產於2025年成長8.7%，人均淨金融資產高居全球第5，展現強勁的累積動能。然而，在受惠AI帶動資產快速增長的同時，超高齡社會也正在改變人們對資產配置的需求。因此，安聯人壽今年持續強化商品策略布局，協助民眾建立兼顧財務、健康與保障的長壽準備。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，面對長壽時代來臨，人們關注的已不只是資產累積，而是如何在更長的人生旅程中兼顧健康照護與生活品質。安聯人壽提供涵蓋醫療保障、照護準備及資產傳承的全方位保障規劃，透過全生命周期的服務與陪伴，協助客戶提升面對長壽風險的韌性。羅偉睿進一步指出，民眾可透過保障型商品因應不同人生階段的醫療與照護需求，並在自身保障與照護需求的基礎下，進一步善用投資型、利率變動型及分紅型保險商品，規劃退休現金流、穩健累積資產，或進行資產配置與傳承，協助資產有效率地傳承至下一代，讓長壽人生擁有更穩健的財務後盾與更多選擇權。

當人生愈來愈長，財富管理的思維也從過去的「存夠錢」逐漸轉向「活夠好」。安聯人壽通路長呂佳勳以「財務續航，讓財富跟得上長壽人生」為題於論壇中分享，長壽時代下財務規劃面臨的三大挑戰，包括通膨侵蝕購買力、市場波動風險，以及年齡增長而增加的醫療與照護支出。迎接長壽，退休規劃不能只著眼於累積退休金，而應提早建立涵蓋生活、成長、保障及退休四大面向的財務架構。

對此，呂佳勳也進一步提出「四桶金策略」作為長壽時代下的財務規劃核心目標，第一桶金為生活帳戶，透過銀行存款及貨幣市場基金等工具，預留3至5年的日常食衣住行預備金；第二桶金為成長帳戶，透過股票、ETF及基金等資產配置，追求長期增值以對抗通膨；第三桶金為保障帳戶，透過醫療、重大傷病及長期照護等保障規劃，降低突發風險對個人財務的衝擊；第四桶金則為退休帳戶，透過穩定現金流與財富傳承，提高退休生活的自主性。隨著超高齡社會來臨，退休準備已不再只是存下一筆退休金，而是需要建構全方位的財務安全網。

長壽時代的生活品質，需要財務保障與健康管理共同支撐。延續長壽新解方的保障布局，安聯人壽於論壇中進一步聚焦健康安心，藉由預防醫學與生活型態管理打造健康續航力，把健康觀念落實於日常，提早培養良好生活習慣，替未來可能發生的醫療與照護需求預作準備。此外，根據衛福部資料，全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99％，目前國內65歲以上失智人口約35萬人，推估2041年將拉高到近68萬人，也就是每30分鐘就出現一位高齡失智者。而失智症影響的不僅是記憶，也可能涉及語言表達、判斷能力與日常生活功能，進而改變家庭成員的照護分工、工作安排與財務需求。

為讓大眾看見失智照護的真實處境，長期關注失智防治議題的安聯人壽，攜手天主教失智老人基金會共同拍攝紀錄片《她會忘記我，陪伴失智母親不留遺憾》，呈現照顧者面對親人罹患失智症的挑戰，以及在社會支持下與獲得照護資源的重要性。安聯人壽期盼讓大眾理解，長壽人生不僅得涵蓋財務保障，更要有健康管理與照護支持，當個人與家庭在面對變化時始能從容應對。

落實「全齡金融」從深化高齡友善服務韌性做起，安聯人壽「長壽續航 財富同行」論壇自台北揭開序幕，後續將巡迴台中（11/25）及高雄（11/27），持續推動長壽議題對話。面對超高齡社會來臨，安聯人壽相信，長壽時代真正需要準備的，不僅是資產配置規劃，還有健康、自主與照護能力。期望透過論壇凝聚各界專業觀點，協助民眾建立財務續航力、健康續航力及失智防護力，讓長壽從挑戰轉化為人生紅利。