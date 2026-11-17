看好台灣金字塔頂端客群實力，港商一瑄家族辦公室插旗台灣設立據點；一瑄家族辦公室合夥人曾嘉裕表示，以量體來說，台灣高端客群雖不是大宗，但家族資產多在新台幣20~30億元，相較當前中國大陸家族資產規劃約人民幣3,000~8,000萬元（約新台幣1.5億元至4億元）來說，台灣高端客群家族資產很有實力，決議來台服務。

曾嘉裕分析，目前台灣服務高端客群家族資產的機構，多是私人銀行，且是以「產品」角度與客戶對話，但家族辦公室是以「客戶」立場去規劃，比較少講產品，而是以宏觀角度、長遠地為客戶資產做規劃，不見得購買產品，資產信託也會協助規劃。

他強調，「家族辦公室不是一個產品，是一套（資產）安排」，重點是誰來協調、誰來負責。

曾嘉裕觀察，過去台灣高端客戶在港多購買基金產品，主要著眼8%~9%的投報率，但近年台灣客戶決策改變，反而喜愛投報率約6.5%的保單產品，差別在於，購買基金風險較高，但保單擁有一定程度的報酬率，投資風險較小，成為近年台灣富豪的投資重點；以兩大產品來說，大約七成客戶會買風險較低的保單產品，三成選擇基金。

曾嘉裕表示，富豪的資產配置工具不只一種，尤其租金回報要贏借貸成本1%，因此傳統的物業投資不再是唯一的退休金配置選擇。

他分析，台灣高端客大多眼光長遠，會選擇在港做資產規劃，大多數家族在第三地擁有投資公司，如英屬維京群島，因此會在港做跨境家族資產規劃，是為了功能，包括換貨幣、分拆、換人、分期、提取；與鄰近的新加坡相較，新加坡相關資產配置規劃的文件比香港等多一倍，且香港規則相對簡單，也是台灣高端客會選擇香港做資產規劃的原因。