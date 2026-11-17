金管會統計顯示，截至今年9月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆5227億元，月增628億元，累計前9月放款增額達6343億元，創下10年來同期次高。金管會表示，主要受惠出口動能增加，中小企業投資、營運資金需求增加所致。

金管會今天公布本國銀行9月底辦理中小企業放款情形。金管會統計顯示，截至今年9月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆5227億元，月增628億元。115年9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.13%，占民營企業放款餘額比率為65.01%。

金管會說明，歷年中小企業放款9月單月增幅通常較8月多，主要原因是受企業實際資金需求及整體經濟情勢等因素影響。觀察近10年資料，9月單月增幅高於8月者共有107年、108年及111年至115年等7年，主要受中小企業營運情形及資金調度需求影響，且中小企業所屬產業多元，可分散單一產業可能的季節性因素。

金管會銀行局主秘陳家珍說明，9月底本國銀行對中小企業放款餘額月增628億元，增幅為近10年同期第4高，前9月放款餘額較去年底增加6343億元，增幅為近10年同期第2高；國銀中小企業放款今年目標值為增加5000億元，用前9月增額換算，今年達成率為126.85%。

陳家珍表示，由於經濟持續成長，出口動能持續增加，帶動中小企業投資意願，加上其營運周轉需求也持續增加，為本國銀行對中小企業放款餘額增加主因。

根據金管會統計，與去年12月底相較，國銀今年9月底對中小企業放款增額前5名，依序為玉山銀行增加786.72億元最多，其次為第一銀行增542.32億元，再來是永豐銀行增509.5億元、華南銀行增加506.26億元、台北富邦銀行增加483.43億元。