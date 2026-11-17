壽險業持續推廣外溢保單，金管會今天表示，壽險業今年前3季外溢保單新契約保費收入約新台幣825億1396萬元，年成長196%；實物給付型保單初年度保費收入約3億2126萬元，較去年同期減少56%。

金管會今天公布壽險公司今年截至第3季具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形。外溢保單是把保障轉換到健康促進的保險模式，像是保戶透過運動、健康飲食、定期健康檢查等行為，達成保險公司設定的健康目標，就可獲得額外回饋，像是保費折扣、現金或點數回饋等。

金管局保險局副局長蔡火炎表示，外溢保單15家壽險公司共354張保險商品，今年截至第3季新契約銷售件數為110萬9176件，年增19%，初年度保費收入約825億1396萬元，年成長196%。

金管會資料顯示，今年前3季初年度外溢保單保費收入前3名，依序為國泰人壽、南山人壽與富邦人壽，新契約保費收入依序為709億元、57億元與21億元，年增率分別為247%、40%與負5%。

蔡火炎提到，國泰人壽外溢保單初年度保費年增率較高，主要與投資型保單銷售佳有關，因此保費也相對比較多。

實物給付型保單方面，蔡火炎說明，已核准及備查7家壽險公司共53張保險商品，截至第3季新契約銷售件數為32萬4956件，年減5%，初年度保費收入約3億2126萬元，年減56%。

金管會資料顯示，今年前3季初年度實物給付型保單保費收入前3名，依序為國泰人壽、富邦人壽與南山人壽，新契約保費收入依序為26億元、4億元與1億元，年增率分別為負60%、23%與負58%。

蔡火炎補充，國泰人壽實物給付型保單初年度保費減少，主要是去年6月、12月各停售1張實物給付型保單，受在銷售的產品減少影響，整體銷售金額呈現年減。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，以提升民眾對於健康管理的重視，並滿足保戶對保險保障的多樣需求。