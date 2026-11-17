金管會今天公布台灣今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行與第一銀行等6家銀行，名單跟2025年相同。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，金管會銀行局主秘陳家珍於例行記者會表示，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化具系統重要性銀行的風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系的衝擊，金管會邀請中央銀行、財政部及存保公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施。

陳家珍表示，依相關管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期的壓力測試。

陳家珍說明，目前6家D-SIBs的資本適足比率均已符合最終資本要求，並已於申報第二支柱監理審查原則相關資料時，併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視；另D-SIBs於今年申報第二支柱壓力測試的結果，符合兩年度的合格標準。

外界關注第7家可能哪家業者，陳家珍表示，金管會不方便公布，且以目前標準來看並未達到。