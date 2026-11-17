新台幣今（17）日兌美元匯率上演戲劇性反轉，早盤受到台股重挫、外資匯出壓力影響，一度貶破33元整數關卡，最低觸及33.015元，再次貶破33元。不過，隨著午後美元賣壓逐漸增加，加上中央銀行尾盤明顯進場調節，新台幣不僅收復失土，更由貶轉升，終場收在32.85元，升值3.6分，並以全天最高價作收。台北及元太外匯經紀公司成交量合計38億美元。

新台幣今日以32.89元開盤，早盤一度重貶1.29角，但仍勉強守住33元，午盤仍以32.973元、貶值8.7分暫收。匯銀主管表示，台股表現不佳，外資美元需求仍然強勁，但出口商午後緩步出籠拋匯，匯價逐步回穩，尤其接近收盤時，美元賣壓明顯湧現，「應該是央行出手調節」，拉抬新台幣的態勢相當鮮明。

匯銀主管分析，近期台股劇烈震盪，外資匯出動向仍是左右匯率的主要因素，但央行連續出手穩定市場，尤其今日選擇在尾盤讓新台幣由貶轉升，甚至收在最高價，市場解讀具有強烈政策表態意味，顯示央行不願見到新台幣隨股市跌勢出現失序貶值，也向市場釋出力守33元關卡的訊號。