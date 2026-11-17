對於央行下月理監事會議是否升息？玉山金控在法說會前記者會上指出，由於外資匯出、縮減國內外利差、通膨壓力、銀行已「以長支短」等四大因素，使央行12月的理監事會議升息可能性大增，且可能會連續升息，但考量中小企業、傳產的壓力，一次估計只會升半碼。

玉山金控總經理陳茂欽指出，央行現在升息的時間、空間都萬事具備，只差開會決定，而且之後將不只一次調高利率。他認為，央行未來將偏向緊縮的貨幣政策，雖然利率沒調升，但現在資金有緊縮，也使LCR（流動性覆蓋比率）問題嚴重，更使銀行發生「以長支短」現象。

陳茂欽更直接形容，雖然央行尚未升息：「但8月的市場狀況已形同央行升息1至2碼，現在則更是升息2至3碼！」但銀行存款利率仍沒動，他進而指出，再加上外資近來匯出嚴重，今年來已淨賣超3兆，光是10月賣超1.7兆，因此，此時央行很希望台商很多獲利能匯回台灣，但他認為，很多資金仍會往海外去，包括壽險的海外ETF（指數股票型基金）都是資金外流的管道。

陳茂欽進而分析，緊縮貨幣政策之下，不僅匯率，連利率都要看外資，尤其海外資金匯回有助於紓緩貶值壓力，而誰會匯回資金？陳茂欽認為，可能是賭國內外利差的投資人，所以，央行就必適度調整利率，減少國內外利差。

玉山金控財務長程國榮指出，台灣央行在年底已有升息條件，首先，今年經濟成長率可望到12%，而且有通膨的現象，尤其服務業通膨，各類CPI都已超過2%的央行警戒線。再從匯率來看，外資匯出造成匯率貶值，且聯準會年底升、台灣沒升，利差就會越來越大，貶值壓力更大，所以從匯率因素考量，亦有升息機會。

而回過頭來看產業狀況，程國榮分析，台灣產業有分化狀況，12%成長率大多來自人工智慧（AI），而傳產或中小企業仍很辛苦，因此，玉山金控認為年底央行可能升息，但一次只會升半碼。

玉山投信總經理梅以德指出，近來新發行的ETF的確有破發，台股從5萬點現在盤中一度破4萬，但長線來看，明年重心仍會在擴大主動式ETF，明年共同基金也有計畫發行，另外全委發展也是重要的業務。黃男州指出，玉山投信的資產規模除了國內基金有1389億元，全委基金有1660億元，加起來共有3049億元，另外財顧業務，在投資顧問這個部分，很多法人及學校也會委託，使玉山投信的規模成長很多。