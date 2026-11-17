迎接年底消費旺季，元大銀行擴大信用卡優惠版圖，即日起至115年12月31日止，整合辦卡、民生採買、行動支付及餐飲消費等多元回饋活動最高可享20%回饋。本次以兩大悠遊聯名卡為主軸，結合卡片權益與多元支付優惠，涵蓋卡友從日常小額消費到大額採買的使用需求，搶攻年底消費商機。

兩款悠遊聯名卡各自鎖定不同消費需求，「鑽金智富悠遊聯名卡」及「鑽金悠遊聯名卡」主打現金回饋，國內消費享1.2%、全球海外消費享2.2%，歐盟地區同樣適用，且回饋無上限，適合重視日常消費及海外回饋的卡友；「分享黑啤悠遊聯名卡」則強調分期彈性，最低500元即可設定自動分期，Apple、3C、百貨及保險等指定通路最高享12期0利率，其他一般消費亦可享8期0利率，提供卡友更具彈性的資金運用選擇。

此次首刷禮活動亦針對新戶招手，同步推出多重加碼優惠。活動期間新戶申辦鑽金智富悠遊聯名卡或分享黑啤悠遊聯名卡，核卡45天內符合一般消費單筆500元條件，可享777元刷卡金（須登錄，每戶限兌領乙份）；新申辦鑽金悠遊聯名卡並於核卡45天內綁定LINE Pay，國內一般消費享10%刷卡金回饋，每人回饋上限600元；此外，新申辦元大悠遊聯名卡，符合指定條件之首筆自動加值最高再享20%回饋，從新戶首刷達檻、綁定支付消費到悠遊卡日常通勤自動加值，全面放大日常消費回饋。

瞄準高頻民生消費，元大悠遊聯名卡也將優惠延伸至全聯福利中心。活動期間天天持卡至全聯福利中心（不含大全聯），使用悠遊卡功能單筆消費滿300元，即贈200點福利點，每位福利卡會員每日限贈1次，活動期間限量15,000份，送完為止，讓日常採買也能累積回饋。

行動支付方面，元大銀行串聯多項熱門支付工具，其中Apple Pay回饋最高20%。持元大銀行發行之Visa／Mastercard信用卡綁定Apple Pay，並於指定期限內完成官網登錄，每筆一般消費享20%刷卡金回饋，每戶活動期間回饋上限200元，活動限量40,000名。另以元大信用卡綁定悠遊付或全盈+PAY，於指定通路單筆消費滿168元享5%刷卡金回饋；綁定全支付於合作通路消費享筆筆5%全點回饋，首次綁定並單筆滿299元再享50全點回饋；於7-ELEVEN使用icash Pay綁定元大信用卡，單筆滿150元享10% OPENPOINT回饋，擴大信用卡於超商及日常通路的使用場景。

在餐飲優惠方面，元大銀行進一步涵蓋聚餐與日常用餐需求，從王品集團聚餐到速食、日常餐飲皆有優惠。於王品集團指定餐廳及指定日期，使用王品瘋美食「瘋Pay」電子錢包綁定元大信用卡付款，周六全卡享9%瘋點數，搭配指定卡別1.2%卡片權益回饋；周日至周五全卡享3%瘋點數，搭配指定卡別1.2%卡片權益回饋。此外，活動期間於iPASS MONEY APP輸入指定優惠券代碼並領取優惠券，以iPASS MONEY綁定元大信用卡在摩斯漢堡、麥當勞（限手機點餐及歡樂送2.0）、三商巧福及拿坡里等指定通路使用單筆消費實付滿168元，可憑優惠券兌換50元iPASS MONEY儲值金，每戶限領1張優惠券，限量30,000張，送完為止。