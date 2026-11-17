壽險公會17日公布，2026年前十月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達12,889.09億元，年增57%，續年度保費收入13,925.41億元、年增6.9%，推升前九月總保費收入達26,814.50億元，年增26.3%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險7,801.4億元占新契約保費的60.5%，年增38.7%；傷害險130.03億元，占1%；健康險383.40億元占3%，年增4.3%；年金險4,574.26億元占35.5%，年增119.4%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,878.53億元，年增12.7%；傳統型年金險新契約保費收入22.35億元，年減53.9%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，因應保險業自2026年起接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品銷售策略，著重推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳之保障型及期繳型保險商品；第二，受惠於壽險公司自 5 月起陸續調升新台幣及外幣利變型保單之宣告利率，提升利變型保險商品吸引力與銷售表現。

第三，因應超高齡化與少子化趨勢，壽險公司持續推動具保障、資產累積與財富傳承等多元功能之分紅保險及利變型保險商品，並透過銀行通路推展等因素有關。因此2026年前十月整體傳統型保險商品新契約保費收入5,414.3億元，年增11%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入2,922.87億元，年增125.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）4,551.92億元，年增123.6%。

整體而言，投資型成長動能主要來自，整體銷售成長可能受惠於全球主要股市上半年表現穩健，民眾對投資型保險商品需求增加；第3季雖受投資市場震盪及美國聯準會（Fed）於 9 月宣布升息等因素影響，市場投資氛圍轉趨審慎，惟壽險公司持續深化與銀行、投信通路合作，加上部分壽險公司新增類全委投資帳戶，滿足民眾多元投保需求，帶動投資型保險商品銷售。因此2026年前十月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）7,474.79億元，年增124.3%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）12,889.09億元中，壽險公司本身行銷體系 6,015.98億元占46.67%；銀行經代保代通路4,711.17億元占36.55%；傳統保險經紀人、保險代理人2,161.94億元占16.77%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.38：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。