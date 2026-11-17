財團法人聯合信用卡處理中心（簡稱聯卡中心）已啟動「大數據資料收集與分析系統平台」（Big Data Analysis System，簡稱BAS系統）升級計畫，將全面優化網路服務架構及應用程式，強化系統安全、服務效能與使用體驗，預計於2026年12月份正式上線。信用卡交易已成為民眾日常生活中益趨重要的支付方式，而大量交易筆數所累積的大量數據，也成為了解市場消費趨勢的重要資訊來源，此次BAS系統升級計畫，目的在因應信用卡支付通路與場景快速發展以及支付科技演進的數位服務需求。

聯卡中心自2019年6月建置BAS系統以來，持續將龐大的信用卡交易資料轉化為市場趨勢、消費行為等資訊，並透過官網提供信用卡消費樣態、產業與地區消費趨勢、網路購物及詐欺資料等公開資訊。本次升級不只是把系統「換新」，更重要的是重新打造大數據服務環境，讓信用卡交易資料能夠以更安全、更快速、更直覺的方式呈現，從「累積數據」進一步走向「理解數據、運用數據」，促成金融機構、政府及相關研究單位更容易掌握市場變化，也促使公開資訊更貼近社會需求。

聯卡中心董事長桂先農表示，該中心長期累積全國信用卡交易數據，未來不僅要持續擴充信用卡大數據平台資料的深度與廣度，更要妥善運用數據回饋社會及金融產業，透過視覺化動態儀表板的多元分析功能，提供金融業不同面向的分析，同時也將持續與國際卡組織及地方政府合作，發表案例研析報告，善盡社會責任。

BAS系統升級聚焦以「安全、穩定、彈性、易用」為核心，導入新世代開發技術，全面強化資訊安全、資料保護、系統效能及使用者操作體驗。聯卡中心表示，本次升級完成了前端應用架構升級，汰換老舊軟體元件與系統版本，降低潛在資安漏洞及相容性問題，也同步整合單一登入（Single Sign-On, SSO）機制及建立統一入口網站，提供參加機構及國際卡組織使用者更便捷的服務體驗。未來使用者僅需一次登入，即可於同一平台快速切換各項應用系統及服務，並可直接連結至指定儀表板頁面，提升作業效率與資訊取得便利性。

BAS系統亦同步優化整體UI（使用者介面）／UX（使用者體驗）設計，以一致化介面、直覺化導覽及簡化操作流程降低使用門檻，讓使用者能更快速找到所需功能及分析資訊，並將常用功能模組化，提升後續擴充效率並降低維護成本。為提供一般民眾更優質的數位體驗，系統底層架構升級，導入國際標準的 RESTful API 設計規範，優化前後端資料傳輸與整合流程。此次改版不僅強化了系統連線與資料防護的安全性，更確保每位用戶在操作時都能享有穩定、零延遲的流暢體驗。

除了強化資安與系統效能，聯卡中心也從使用者角度改善操作介面。以「信用卡大數據儀表板」為例，升級後將新增「樹狀導覽」功能，使用者可像操作電腦資料夾一樣，依照清楚的分類快速找到所需儀表板，落實「找得快、看得懂、用得順」的設計理念。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，數據的價值不只在於保存，更在於被理解與實際應用。透過BAS系統升級，未來將更有效率地結合大數據分析與資料視覺化服務，協助金融機構掌握信用卡市場趨勢與消費變化，也持續為金融監理、產業發展及學術研究提供更多元的數據參考，共同打造安全、創新且具韌性的智慧金融服務環境。

桂先農強調，將持續深耕信用卡交易數據的智慧分析，秉持「成長、創新、數據、安全」的發展方向，充分運用多年累積的信用卡大數據深化數據應用，將這些數據洞察回饋給社會，讓金融數據發揮更大的產業及社會價值，與金融產業及各界共同打造安全、創新且具韌性的智慧金融服務環境。