對於輝達風暴對股市的影響，玉山金控董事長黃男州指出，AI從十月開始，大選之前就有第一波震盪，重點在於大型雲端廠商是否有足夠的現金流來因應資本支出，第二波則是11月3日美國期中選舉結果出爐後，民主黨採取更謹慎態度，尤其大型資料中心建立，第三波則是黃仁勳震盪，為台灣企業家在美國成功的典範，他有二個重要角色，一為領導者和倡議者，二為AI產業的「中央銀行」，先進想法都由他提出，是重要的領導者，因此他的接替人選，誰來扮演這角色？會否AI減速發展？都是市場憂心的。

而未來融資槓桿是否緊縮？黃男州表示，金融業角色非常重要，包括未來擔保品的估價方式，鬆緊，這些都是變數。這些也許因為黃仁勳離開輝達後，使輝達的「央行」角色受影響。而這些影響並非立即的，而是在半年之後才會發酵，未來方向要如何不斷領先創新，這就和新的領導者思維大有關係，因此市場關注，下一個AI的領導者、倡議者到底是誰？這也使市場觀望、猜疑，並使市場震盪擴大。

而就財管角度來看，不論股市漲跌，銀行都要守護客戶資產，下跌時，如何減少客戶損失，來保全客戶資產，這將是重點。

玉山金控總經理陳茂欽對於美國期中選舉之後的跛鴨任期和跛鴨總統未來決策重點分析，沒有一個國家發生通膨之後，執政黨還贏，這也是共和黨這次敗選之處。另外，伊朗戰爭使原油價格上漲，俄烏使柴油價格上漲，造成消費者物價上漲的壓力，因此，未來重點會在外交，而且是這兩個戰爭的處理進度而間接處理物價，若處理好，也會有歷史地位，因此，也符合川普的個性，若沒處理好，二年後的總統大選再輸一次。