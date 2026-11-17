玉山金控（2884）今(17)日召開法人說明會，玉山金控2026年前三季自結淨收益818.3億元，稅後淨利成長24.3%達325.7億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)1.99元、股東權益報酬率(ROE)13.97%、資產報酬率(ROA)0.78%。董事長黃男州表示，玉山邁向金控2.0，保險及投信加入之外，很快還有保經公司加入版圖運作，相信一定可以為顧客提供更多元服務。

各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利279.9億元，年成長10.9%；玉山證券淨利40.4億元，年成長128%；玉山創投淨利10.3億元；玉山投信淨利4.5億元；三商美邦人壽淨利57億元，皆為同期最佳表現。玉山金控2026年前10月稅後淨利352.8億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加20.3%，EPS為2.14元，總資產突破6.7兆元規模。

玉山銀行存、放款穩健成長，表現均較去年同期提升，受惠臺灣經濟表現強勁及海外平台布局完整，總放款成長17%，其中企業放款及個人放款分別成長19.3%與13.9%，中小企業放款亦成長15.9%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率760.5%，維持優異風險控管。海外分、子行前三季稅後獲利成長11.9%，海外獲利貢獻占銀行整體25.7%；玉山銀行持續深耕亞洲並擴大北美版圖，日本大阪出張所已於9月4日正式開業，結合東京分行、福岡分行及熊本出張所，服務關東、關西及九州三大重要經濟圈。未來尚有印度孟買分行、加拿大多倫多分行新據點，以及達拉斯代表人辦事處升格分行。

手續費收入方面，玉山前三季淨手收306.2億元，年增35.3%，其中玉山銀行掌握亞洲資產管理中心政策開放契機，亞資專區戶數與AUM均較去年底成長超過200%，財富管理淨手續費收入145.1億元，年增33.5%，創歷年同期最高。信用卡淨手續費收入70億元，年成長9.9%，亦為同期新高；玉山證券表現亮眼，受惠台股交易熱絡及海外投資需求增加，經紀收入較同期成長112%，整體獲利已超越去年全年。

玉山銀行今年10月完成信用卡核心系統轉換，此為繼2020年完成銀行核心轉換、2022~2026年完成部份海外分行核心轉換後，六年內完成的第三大領域核心轉換，展現持續以科技力支持業務並兼具韌性與彈性。玉山銀行為全臺首家自建信用卡核心轉換成功的銀行，新核心平台之微服務、開放化、模組化以及API化的設計架構，不僅能支持信用卡支付業務瞬間大量交易之擴容彈性，亦使異常交易偵測從事後提前至即時偵測，並大幅縮短關帳時間，為信用卡產品創新、智慧風控與顧客體驗升級奠定重要基石。

三商美邦人壽已於9月1日加入玉山金控，初期經營首重強化財務結構與資本韌性，回歸穩健經營- Back to Health。業務發展將結合金控資源，提升銀保銷售量能，精進業務員通路經營，優化商品結構，並掌握市場動態調整資產配置，追求資產的長期穩健增值。前9月受惠於台股上漲未實現獲利增加，臺幣公債殖利率上升產生保單評價利益，且金控於9月30日完成對人壽160億元現金增資，人壽淨值自年初647億元增加至1,418億元，淨值比為10.5%，資本進一步強化。

三商美邦人壽前三季新契約保費收入(FYP)為431億元，初年度等價保費(FYPE)為82億元，分別較去年同期成長66%及34%，銷售業績表現佳，其中投資型商品FYP為386億元，較去年同期大幅成長73%；在傳統商品銷售方面，隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上市，利率變動型壽險FYP較去年同期成長30%；而在保障型商品銷售方面，長年期健康險FYP亦較去年同期成長26%。未來將擴大人壽通路規模，業務員通路人力方面以突破一萬人為目標，並強化業務員增員、銷售等教育訓練，另亦將增加銀保通路之合作銀行。於商品方面推出各類健康險及傷害險等商品，期能有效增加保障型商品的銷售以累積CSM，提供未來穩定獲利來源。

玉山投信自2025年7月加入玉山金控以來，在集團資源整合與通路綜效帶動下，各項業務穩健成長，境內基金、全權委託及機構法人業務皆展現良好發展動能，整體資產管理規模（AUM）今年累計成長達53%。因應科技產業在全球供應鏈中日益重要的戰略地位，玉山投信於11月11日推出首檔主動式ETF—玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）（00413A），透過主動研究與精選投資策略，聚焦具核心競爭優勢的科技龍頭企業及具成長潛力的新興科技公司，協助投資人掌握臺灣創新產業長期發展契機，兼顧資本增值與收益需求。展望未來，玉山投信將持續擴展產品與服務版圖，深化主動式投資、ETF及資產管理業務發展，並結合玉山金控平台優勢，提供更完整、多元且具競爭力的投資解決方案，陪伴投資人共享臺灣及全球資本市場的成長機會。