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美財政赤字難降、美債供給壓力沉重 長債仍面臨期限溢價
美國民主黨期中選舉橫掃國會，但目前來看，削減赤字的空間有限，截至2026財年（9月30日止），美國聯邦赤字已達近2兆美元（占GDP約 6.1%–6.2%）。國銀分析，6%以上的赤字率意味著美債供給壓力依然沉重，長端美債（10年期、30年期）仍面臨較高的期限溢價。
國銀指出，2027年美國新國會就任後，民主黨及共和黨兩黨將圍繞企業稅、富人稅以及部分即將到期的個人稅收減免展開拉鋸。即便民主黨推動對企業與高收入者加稅，也極可能遭到白宮行使否決權，導致開源受阻而節流難以達成。
觀察美債市場，截至2026財年（9月30日止），美國聯邦赤字已達近2兆美元（占GDP約6.1%–6.2%），公眾持有債務突破32兆美元（總債務破 40兆美元）。由於人口老化帶來的社會安全（Social Security）與醫療保險（Medicare）屬於強制性支出，加上每年超過1兆美元的債務利息負擔，兩黨在不觸碰核心福利改革的情況下，削減赤字的空間有限。
國銀認為，短期內，市場因預期大規模單邊財政刺激受阻，美債殖利率可能出現階段性回落；但中長期看，6%以上的赤字率意味著美債供給壓力依然沉重，長端美債（10年期、30年期）仍面臨較高的期限溢價。
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