外資本月已賣超台股近210億美元，新台幣近一個月貶值約1.8%，表現居亞幣之末。彭博分析指出，外資撤出、企業將出口收入留在海外，加上美台利差可能擴大，將使新台幣繼續面臨貶值壓力，龐大貿易順差也難以支撐匯價。

彭博記者史蒂芬斯（Anthony Stephens）指出，全球科技股賣壓延燒至台灣，外資賣股力道加劇。截至11月16日，本月外資已賣超台股近210億美元，即使政府採取穩定市場措施，周一單日仍流出約20億美元。新台幣過去一個月兌美元貶值約1.8%，在亞幣中表現墊底。

台灣央行自10月起加強干預匯市，減緩貶勢，但外匯存底未明顯減少，反映央行並未大力捍衛匯價。這也符合央行的說法：近日新台幣走勢反映台股疲弱及外資流出，而非美台利差。

台灣出口雖強，資金卻持續流向海外。第2季經常帳順差約590億美元，金融帳卻淨流出約540億美元，延續2010年以來每季淨流出的情況。

這波資金外流主要來自民間企業增加對海外客戶的貿易授信，國人和企業也擴大海外直接投資及證券投資。台積電赴美擴產等科技業海外布局，使企業將更多美元收入留在海外，支應資本支出，而非換成新台幣。

相較之下，南韓出口商匯回收入，帶來韓元買盤；台灣龐大的貿易順差，卻未帶來相應的新台幣需求。

貨幣政策差異也不利新台幣。3個月期隱含利率反映，市場預期台灣央行12月17日會議將按兵不動；聯準會（Fed）則預料在此前的12月9日升息一碼，市場價格已完全反映這項預期，並預期至2027年底前合計至少升息3碼。

即使台灣央行升息，依過去常見的半碼幅度，升幅也可能小於聯準會，使利差進一步有利於美元。