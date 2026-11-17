PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，美國 10 月消費者物價指數（CPI）高於市場普遍預期，加上聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）稍早的談話，進一步強化Fed在12月再次升息的理由，且提高一次升息2 碼（即0.5個百分點）的可能性。

衛艾婷指出，PIMCO目前的基準預估尚未考量12 月升息2 碼。不過，PIMCO已調整預測至今年12月及明年1月各升息1碼，且3月也存在再次升息的風險。

衛艾婷表示，如果Fed副主席威廉斯（John Williams）與理事傑佛森（Philip Jefferson）在接下來的談話中進一步呼應沃勒的說法，則可能足以促使PIMCO將 12 月的預測調整為升息2 碼。

不過，衛艾婷表示，即使如此，PIMCO仍傾向將Fed目前的緊縮視為政策重新校準，而非新一輪升息循環的開始，目的在於防止金融環境過度寬鬆，使原本應屬暫時的通貨膨脹衝擊進一步擴散至更廣泛的價格領域。

衛艾婷指出，PIMCO的基準情境仍是，隨著能源衝擊淡出、金融環境維持緊縮，加上需求放緩，美國通膨到2027年將明顯下降。近期油價回落進一步支持這項看法。Fed面臨的挑戰，是在這些通膨降溫力量真正發揮作用之前，避免目前主要由供給面驅動的通膨衝擊擴散至薪資、服務價格及通膨預期。

衛艾婷分析，若通膨維持偏強、金融環境卻轉趨寬鬆，Fed可能需要採取更多行動。若股市與信用市場進一步走弱，且長期借貸成本維持高檔，則市場本身便能承擔更多緊縮作用。