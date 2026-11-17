全球股市大逃殺，市場雜音紛陳，債市避險功能重新受到投資人重視。富蘭克林投顧指出，著眼債市已充分（甚至過度）反映升息前景，債市殖利率攀升至數十年高峰，各類債券的投資機會也隨之浮現。

富蘭克林投顧表示，現階段債市投資宜兼顧收益與防禦，以美國高評等複合債與非投資等級債作核心。投資人如果風險承受度較高，則可藉震盪時分批布局新興市場債，參與新興當地債匯市中長線機會，也可分散過度集中美元資產部位的風險。

瑞士百達資產管理指出，對各類債券資產均維持中立配置。雖然近期殖利率上升，使信用債與公債的估值更具吸引力，但當前環境仍較適合選擇性布局，而非大幅提高債券配置。技術面的趨勢訊號也尚未轉為正向。

百達表示，美國、英國與法國政府公債殖利率偏高，至少部分反映了市場對財政狀況的擔憂升溫，最好在這些疑慮消退後再提高配置。另外，成熟市場殖利率上升，也壓縮了新興市場債券原有的利差收益吸引力。因此，百達把握機會實現部分獲利，將中國大陸以外新興市場本幣債券的配置由加碼下調至中立。

在信用債方面，市場焦點仍集中在 AI 相關借貸需求快速擴張。百達認為，這波趨勢帶來的主要風險並非槓桿惡化，而是債券供給增加與存續期間拉長。因此，信用債市場能否維持穩健，取決於科技業及其他產業的企業獲利能否持續展現韌性，最好還能伴隨通貨膨脹回歸正常水準。

百達表示，據估計，到明年年底，超大規模雲端業者所發行的債券，占美國投資級債市的比重可能升至 11%，高於目前約 5.5%。由於這些發債人偏好較長天期融資，這些債券目前已占美國 30 年期投資級債券市場約四分之一。