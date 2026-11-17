我國《虛擬資產服務法》及子法預計明年第1季上路，各界關注租稅優惠的部分，財長表示，必須衡量必要性、可行性及政策目的，財政部會跟金管會討論。至於最快何時推出台幣穩定幣，金管會指出，下周就有公聽會，法規應該會在2027年第1季完成，之後交由市場可按照程序提出申請。

行政院長卓榮泰17日率相關部會赴立法院接受總質詢備詢。

立委葛如鈞質詢談及，《虛擬資產服務法》三讀後，八加一部子法也出爐，預計明年第1季正式上路。然而，VASP法規訂得再好，如果民眾不願意使用台灣交易所，反而把錢都匯到境外交易所，VASP法難以發揮期待的監管效力。

葛如鈞提到，根據過去的調查，我國有近八成用戶都是使用海外交易平台。他詢問，假設台灣投資人把錢轉到境外交易所，而該平台又沒有台灣分公司，也沒有取得我國許可，金管會是否能要求其遵守VASP法規的規範？

金管會主委彭金隆答詢說明，當法制確立以後，這是一個特許的事業，交易平台在台灣提供相對應的服務，也會要求他們按照台灣的法律來執行。至於民眾的跨境交易，執行過程中也會有相關規範，來保護台灣的投資人跟消費者。

葛如鈞表示，今年4月底，他在院會質詢時，曾分享世界各國對於VASP產業的各項租稅優惠，當時政府承諾將於一個月內，給出一份方向規劃的報告。財政部提供的內容，提到比較多的是營業稅，而沒有所得稅的部分。他問及，各項租稅優惠能否請財政部再次研議？

財政部長莊翠雲回應，《虛擬資產服務法》修法公布以後，有關虛擬資產交易的稅賦，不管是營業稅、所得稅，都已經有函釋明白了。至於租稅優惠的部分，必須衡量必要性跟可行性，也要考慮必須達到它的政策目的。

葛如鈞指出，政策目的，就是讓國人在海外的資產可以移回台灣，受到金管會跟行政上的保護。

莊翠雲表示，這部分，財政部當然還是會跟金管會來做討論。卓榮泰也說，外國的外商讓它落地管理，本國的商業讓它能有租稅優惠，這兩條路是有討論的必要性。

另外，葛如鈞也關切，希望金管會盡速催生「台幣穩定幣」。卓榮泰認為，穩定幣具有安全風險，也可以跟國際的貨幣市場做連結，跟數位市場做串接，是比較容易的。政府的施政報告之中，提到過穩定幣，政府會來推動。央行、金管會都有在討論這件事。

至於最快何時推出台幣穩定幣，彭金隆表示，有關穩定幣的子法，應該馬上要辦公聽會了，大約是下周。在公聽會之中，相關細節應該都非常完整。台幣穩定幣預計共有九個子法，未來將同時發布，由行政院來宣布實施日期。法規應該會在2027年第1季完成，之後交由市場按照程序提出申請。

中央銀行總裁楊金龍補充說明，穩定幣的發行，主管機關是金管會。不過在台幣穩定幣子法方面，有一些部分，一定要來洽商央行，央行一定會來支持子法的施行。

葛如鈞又問，目前有沒有銀行願意發行台幣公鏈上的台幣穩定幣？彭金隆解釋，穩定幣在國內有很多正反的討論，現在因為還沒有子法，所以銀行還沒有正式提出申請，不過多間銀行都有在詢問。