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大盤10月跌5.7% 誰是金控單月獲利王？國泰金、中信金強勢上攻
台股10月重挫5.7%，13家金控單月僅賺361.09億元，寫今年新低，但國泰金（2882）10月賺90.9億元、月增35.3%，拿下單月冠軍，中信金（2891）10月稅後純益53.1億元，為單月第二名。國泰金、中信金17日盤中都大漲逾2%，成為今日台股下跌的撐盤要角。
10月科技股受AI資本支出效益、CSP科技巨頭現金流轉負及估值疑慮衝擊，全球股市震盪，壓抑壽險投資收益。13家金控單月獲利月減三成，較去年同期大減五成。
不過，壽險雙雄國泰金10月稅後純益仍達90.9億元、月增35.3%，但富邦金（2881）則由9月賺69.6億元轉虧7.5億元，是今年第二度單月虧損。國泰人壽10月賺43.8億元，較9月17.6億元增加，累計前十月賺645.4億元，相較之下富邦仁壽10月虧損64.9億元，但前十月仍賺593.6億元。
累計前十月，富邦金賺1,264.7億元、年增16.2%，國泰金賺1,144.5億元、年增21.5%，富邦金仍為第一名，每股稅後純益（EPS）富邦金8.75元、國泰金7.56元。
國泰金加計銀行、壽險透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)股票處分利益，對保留盈餘影響數達2,457億元、每股16.5元，續創新高。國泰人壽對保留盈餘影響數突破1,900億元。
中信金10月稅後純益53.1億元，為單月第二名，累計前十月稅後純益686億元，EPS 3.45元。若加計FVOCI股票資本利得803億元，前十月調整後純益1,489 億元，年增121%，超越市場預期。
國泰金、中信金均紛紛大漲逾2%，富邦金則小漲。
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