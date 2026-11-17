國際金價持續探底，受到美國通膨居高不下、聯準會（Fed）12月升息預期升溫，以及美元、美債殖利率走強衝擊，黃金跌破每英兩3,900美元關卡。根據最新報價，17日金價盤中最高3,872.04美元、最低3,843.81美元。儘管今日小幅反彈，但短線仍面臨沉重壓力。

從近期走勢觀察，黃金上周接連失守4,000美元及3,900美元兩道整數關卡，賣壓尚未完全消化。美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於市場預期的0.3%，加上Fed官員釋出鷹派訊號，促使市場重新評估年底升息幅度，美元及美債殖利率同步攀升，壓抑不孳息黃金的投資吸引力。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場預期Fed於12月升息1碼的機率達95.7%，升息2碼機率為4.3%。分析師指出，若美元與美債殖利率持續維持高檔，金價短期恐難擺脫弱勢格局。

不列顛尼亞全球市場金屬部門主管Neil Welsh認為，金價可能進一步下探3,800美元，該價位具有重要技術意義。法盛分析師Carsten Fritsch則提醒，若黃金ETF資金由流入轉為流出，恐進一步加劇跌勢。

不過，盛寶銀行指出，各國央行持續增持黃金，仍為中長期需求提供支撐。短線而言，市場將觀察3,830至3,800美元支撐區能否守穩，上方則須先收復3,900美元，才能進一步扭轉目前的弱勢走勢。