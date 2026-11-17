年關將近，企業年終獎金行情出爐。104人力銀行今（17）日公布最新調查，今年有78.5%企業已決定發放年終獎金，較去年調查增加10.5個百分點，平均預計發放1.61個月，其中，金融業以2.85個月居各產業之冠，半導體業則以88.9%的年終發放比例居首。

調查顯示，除了78.5%企業已決定發放年終獎金，另有18.2%企業尚未決定，3.3%企業則已確定不發放。104人資學院資深專任顧問羅悅華表示，隨著人才競爭日益激烈，年終獎金已逐漸成為企業留才的基本配備。今年企業發放年終獎金意願明顯提升，不過，預期發放月數較去年實際發放的1.65個月微減0.04個月，相當於減少1.2天薪資。

觀察各產業年終獎金行情，金融業以平均2.85個月居冠，其次為半導體業2.09個月、批發業1.81個月、金屬製造業1.71個月，以及建築或土木工程業1.58個月。但年終發放意願則是半導體業最高，有88.9%企業已決定發放。

羅悅華分析，上市金控今年前三季獲利突破6,000億元，寫下歷史新高，帶動金融業大方發放年終獎金；半導體業則受惠AI晶片需求強勁，獲利成長支撐年終獎金表現。批發業雖然年終獎金名列前茅，但調薪幅度相對保守，反映產業偏向透過獎金而非調高本薪的方式回饋員工。

如何透過獎金制度留才，也是企業一大課題。羅悅華建議，企業可採取即時及長期獎勵並行策略，員工完成專案或達成目標時，即發放小額獎金；至於年度分紅等大額獎金，則可針對關鍵人才設計分年發放機制，例如當年發放50%、次年發放30%、第三年發放20%，強化企業長期留才效果。

104人資學院發布《2026~2027台灣地區薪資福利調查報告》，針對企業人資及用人主管進行薪資福利調查，2026年共計1,116家企業參加，結合60多萬筆在職者薪資資料庫，產出320個市場代表職務的薪資行情。