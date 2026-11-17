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國泰產前十月加計OCI獲利達56.5億元 營運穩健成長
國泰產險10月稅後純益1.9億元，累計稅後純益達37.7億元，續創同期新高並超越去年全年獲利表現；加計FVOCI股票處分損益18.8億元後，累計前十月對保留盈餘之影響數達56.5億元，整體營運穩健成長。
業務方面，國泰產以長期價值為核心，強化集團資源整合及既有客群經營，並開發多元合作管道與潛在客源，配合市場需求規劃推展措施，拓展業務版圖及經營效益。10月簽單保費收入達32.8億元，累計簽單保費達347.0億元，年成長5%。
其中，車險及火險分別成長3%及18%；國慶、光復節等連假，海外旅遊需求持續熱絡，帶動旅遊相關保障需求，健康及傷害險成長11.5%；風險控管方面，檢視商品及通路經營成效，透過分析掌握風險，適時調整承保策略，兼顧業務成長與獲利，商品損失率維持穩健；財務投資方面，近期金融市場波動，投資團隊審慎掌握市場動態，適時調整投資組合，透過多元布局分散風險，兼顧資金運用效益。
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