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富邦產前十月加計OCI獲利突破百億元 達113.7億元
富邦產險10月稅後淨利7.2億元，累計前10月稅後淨利86.8億元，超越歷年全年獲利；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單10月及累計前10月對保留盈餘影響數分別為8.7億元及113.7億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。
在業務表現方面，10月整體簽單保費56.6億元，較去年同期成長8%，其中火險及水險受惠AI供應鏈需求大增，單月簽單保費較去年同期雙位數成長；另工程險掌握大型公共建設商機，成長動能優於市場。累計前10月簽單保費收入634.2億元，較去年同期成長9%，簽單市占率24.5%，持續鞏固市場領導地位。
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