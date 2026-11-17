當極端氣候日益頻繁，氣候危機也延伸健康危機！今年11月，第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（Conference of the Parties 31，下稱COP31）於土耳其安塔利亞登場，「動態且具韌性的健康體系」（Dynamic and Resilient Health Systems）首次被列入大會行動議程（Action Agenda）十大優先主軸。大會核心精神強調「從承諾走向落實」，各國政府、國際組織與企業共同面對的課題是：如何讓氣候調適的承諾，化為守護脆弱族群健康的具體行動。

為回應這項課題，南山人壽董事長尹崇堯再度率領永續健康長陳維新、永續創新發展部主管林哲仰，及健康與市場發展部主管王保勲等南山人壽永續健康團隊一行六人前往參與COP31。尹崇堯於土耳其時間11月15日上午出席「世界氣候高峰會」（World Climate Summit，WCS）發表演說，聚焦南山人壽推出台灣首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險(GMHM)」，結合地方政府、社福單位，公私協力串聯高溫預警、社區關懷與保險保障，守護極端高溫下的弱勢族群，展現南山人壽在氣候正義與永續實踐上的成果。

隨著全球均溫屢創新高，氣候變遷已非單純的環境與財產損失議題，更直接威脅人類的生命安全與健康福祉，特別是對於經濟弱勢族群的衝擊更為深遠。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）與巴西政府於2025年COP30發起《貝倫健康行動計畫》（Belém Health Action Plan，BHAP），以「促進健康平等及氣候正義」與「具社會參與的氣候與健康治理」兩項跨領域原則為基礎，並從「監測與預警」、「實證政策與能力建構」及「創新、生產與數位健康」三大行動面向著手，盼能提升全球醫療衛生體系面對氣候變遷的調適能力。

截至2026年10月，全球已有88個國家及組織響應，南山人壽是全球首家響應BHAP的金融機構，並呼應此一計劃，實踐協助氣候脆弱族群面對氣候變遷的調適力。

台灣也同樣面臨高溫帶來的衝擊，環境部於2025年成立「抗高溫調適對策聯盟」，集結政府、企業、民間團體與學界專家，共同規劃抗高溫的行動路徑；南山人壽作為該聯盟初始成員之一，持續以保險專業參與台灣高溫調適行動。

尹崇堯此次在高峰會分享台灣經驗，指出面對極端氣候，單一角色無法獨力應對，南山人壽透過創新保險機制，公私協力攜手為弱勢族群築起全方位的防護網，這套防護網的運作，前端結合地方政府科技動態監測長者居家環境與高溫預警，中端串聯社會福利體系啟動即時關懷訪視，後端則由南山人壽以創新的氣候調適型保單落實經濟承接，形成「預警－關懷－保障」的三方緊密聯防，讓南山人壽成為整座防護體系中最堅實的韌性後盾。

尹崇堯強調，保險的本質就是社會安全網，正是基於這樣的機制運作，南山人壽於今年7月開辦全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險(GMHM)」，由南山人壽慈善基金會全額捐助保費，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障，被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保險金，協助減輕醫療及照護負擔。

這也是台灣首件由民營壽險業者、地方政府與社福單位攜手合作的實踐案例，與2025年COP30發起的《貝倫健康行動計畫》理念不謀而合；並獲得總統賴清德高度肯定，其於今年10月主持「國家氣候變遷對策委員會」第9次會議時表示，「高溫微型保險」反應熱烈，裁示研議將高溫預警與保險服務擴大至全台各縣市，並指示建立國家級高溫治理體系 。

氣候變遷對健康的衝擊並不平均，原住民族群尤為脆弱。根據《2026台灣原住民能源公平調查報告》，全台57%的原住民家庭曾因經濟拮据而遲繳電費，近3%更曾面臨強制斷電危機，另有32%認為夏季電費勉強或難以負擔，能源弱勢直接威脅部落長者與孩童的健康。

南山人壽為台灣首家積極倡議重視調適方案的壽險業者，為消弭原住民健康不平等困境，2023年就啟動「南山原鄉關懷列車」，推動改善部落醫療設備、強化民眾健康意識、串聯健康資源到原鄉三大行動，許下目標要在「10年走訪100個部落」，今年已邁入第四年，累計走訪18個原鄉、40個部落，服務逾10萬人次；2026年更將關懷觸角從原鄉健康促進擴大至部落創生，支持伯拉罕共生照顧勞動合作社「北勢群部落共生計畫」，除優化部落健康照護的設施，減少排放溫室氣體，並協助青年回部落照顧長者，強化原住民部落因應氣候變化的韌性。

尹崇堯連續四年於COP會議期間，在國際舞台上分享台灣經驗，從2023年杜拜COP28，以視訊談話揭示保險業在氣候韌性扮演的關鍵角色；2024年亞塞拜然巴庫COP29，再以「金融策略締造更健康的未來」為題，展現台灣保險業透過強化夥伴關係，協助社會轉移風險的影響力；2025年巴西貝倫COP30，尹崇堯董事長首次率團前往，亦受邀參與藍區周邊會議，倡議以金融力量協助消弭健康不平等。今年COP31則更進一步分享，以保險專業因應氣候變遷的創新模式與多年來倡議的行動成果。四年來，南山人壽始終聚焦「氣候變遷下透過調適機制建立健康韌性」議題。

從高溫微保到持續原鄉關懷，南山人壽將台灣保險業的調適實踐經驗分享至國際，也為COP31「從承諾走向落實」的課題，提供了一份來自台灣的答案。作為台灣最大獨立壽險公司，南山人壽以「永續健康領航者」自許，長期致力消弭健康不平等，未來會持續將「氣候調適」融入商品設計、社會關懷及國際參與，推動保險成為氣候調適的安全網，陪伴國人在面對氣候變遷的衝擊時，都能「有備而來」。