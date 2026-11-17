台股開低，開盤5分鐘內一度跌逾千點，失守「40K」；新台幣匯價以32.89元開盤，小貶0.4分。台股開盤15分鐘內由黑翻紅，上沖下洗波動也超過千點。

匯銀分析，昨美10年公債利率降1點至5.13%，2年公債利率降1點至4.83%。美元指數小升0.17至103.58。

在黃仁勳事件方面，美國總統川普表態不反對黃仁勳回任Nvidia執行長，美財長貝森特則主張大幅改革管理層。儘管部分黃仁勳盟友積極推動復職，媒體報導，董事會目前仍未考慮讓其回任。

Fed主席華許宣布啟動生產力與就業工作組，並已模擬AI對經濟的三大情景：高成長充分就業、結構性失業，以及回報不如預期引發估值修正與經濟放緩，並正制定政策預案。