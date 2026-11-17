在總體經濟展現強勁韌性，資本市場卻面臨高檔震盪與多空變數交錯之際，永豐金證券深化高資產客戶服務布局，重磅打造「大戶專屬財經私享會」。

特別邀請長期在投信圈深耕，且擁有The Asset Triple A亞太區基金經理人大獎殊榮的操盤手沈萬鈞蒞臨分享，以突破傳統公開講座型態，採小規模私密沙龍模式，陪伴投資大戶在洗盤巨震中，精準掌握法人建倉節奏，展現深耕高端客戶的尊榮承諾。

永豐金證券指出，國際貨幣基金組織（IMF）最新10月報告大幅上修台灣今年實質 GDP 成長率至 10.7%，不僅榮登亞太之冠，更是全球主要經濟體中唯一挺進「雙位數成長」的國家。惟近期台股面臨美股科技股回檔與外資十月單月狂砍近兆元，大盤近一個月急殺巨震、自10月高點回檔超過16%，代表內資的投信卻砸2,136億元逢低承接，短線多空情緒交易加劇。在總經強勁卻伴隨高波動的環境下，大戶極需擺脫市場雜訊，獲取深度與高品質的法人圈判斷依據。

首場財經私享會於11月9日在台北信義區高端餐廳「eoi 極致餐飲」正式揭幕，以《台股懼高震？法人圈正建倉的 AI 下一波主流》為題，邀請獲得「亞太區基金經理人大獎」的沈萬鈞老師擔任主講人。沈萬鈞曾任台積電工程師、復華中小精選基金、群益馬拉松基金經理人，十多年投信生涯，並擔任規模超過百億等級基金經理人。

講座上半場由沈萬鈞老師深入剖析，分享法人決策邏輯、2027投資題材與實戰部位管理等重要投資觀念；下半場為投資人準備精緻茶敘與交流對談環節，現場熱烈討論「光進銅退」的AI產業趨勢、震盪波段的停損與停利法等進階實戰議題，交流科技產業供應鏈中尚未被過度反映的2027下一波關鍵產業，進行兩小時閉門深度對談。

永豐金證券表示「大戶禮遇計畫-專屬財經私享會」全台僅限量規劃五場。除上周已舉辦的台北場、台中場，後續尚有三場巡迴參與機會：11月16日高雄、11月20日台南及11月23日桃竹，各場次皆於頂級私宴場地、備有精緻茶敘交流體驗。