期貨公會與臺灣期貨交易所共同主辦的「2026台北國際期貨論壇」，本論壇為金管會「臺灣週」核心活動之一，邀集國際交易所、期貨業及資產管理業者代表，共同探討全球衍生性商品創新趨勢及期貨市場如何推動投資、避險與財富管理功能，促進國際交流與產業發展。

期貨公會理事長詹正恩表示，近年全球地緣政治風險升高，通膨及金融環境快速變化，市場波動已成常態。期貨市場角色不應侷限於投機與套利，更應朝向交易效率、精準避險及穩健財富管理的多元功能發展。透過衍生性商品的靈活運用，不僅能協助企業控管經營風險，也能滿足投資人資產配置與財富管理需求，及提升金融產業的整體競爭力。

臺灣期貨交易所董事長吳自心指出，今年臺灣期貨市場展現強勁成長動能，前10個月交易量達4億2,159萬口，較去年同期成長38%，不僅創歷年同期新高，更已超越去年全年交易量。

股票期貨及微型臺指期貨交易量分別成長123%及149%，反映市場對多元、靈活交易工具的需求持續提升。期交所將持續推動商品創新、優化交易制度、強化風險控管及國際接軌，讓期貨市場發揮更大價值。

專題演講首先由芝加哥商業交易所（CME）執行董事暨亞太區股權與加密貨幣商品主管MinahKim，以「新世代股權衍生性商品：創新、流動性與市場動態」為題，分享該交易所股權衍生性商品的創新發展及市場趨勢，其中，CME持續推出個股期貨、微型股價指數期貨等，透過跨商品保證金抵減機制，提高資金運用效率，以2026年第3季為例，股權商品平均每日保證金節省金額達467億美元，與去年相比增加42%。

而加密貨幣期貨及選擇權持續成長，日均交易量達23.9萬口。CME亦推動每週7天、每天24小時交易，強化非傳統交易時段的風險管理，並規劃推出GPU算力期貨，展現衍生性商品朝向多元化、科技化及全天候交易發展的趨勢。

新加坡交易所（SGX）股票衍生性商品業務高級副總裁Benjamin Poh，以「SGX下一代衍生性商品：透過商品、報酬與平臺重新定義價值」為題，探討衍生性商品的發展方向與市場價值。他指出，SGX積極推出微型臺灣指數期貨、微型日經225期貨及日經225週選擇權，滿足不同投資人交易與避險需求。在商品創新方面，推出受監管交易所結算的加密貨幣永續期貨，結合近22小時連續交易、保證金管理及風險控管機制，提升市場安全性。

此外亦透過收盤價、結算價及基準價交易機制，協助機構投資人精準執行交易、降低追蹤誤差及避險成本，展現衍生性商品在資產配置與風險管理上的多元應用價值。

大阪交易所（OSE）新加坡分公司高級主管兼首席代表Matthias Rietig分享日本衍生性商品市場發展趨勢，指出全球市場正朝向契約小型化及交易期限短期化發展，其中日經225微型期貨交易成長尤為顯著。因應日本利率環境變化，大阪交易所積極發展公債及利率衍生性商品。此外，隨著日本NISA制度帶動散戶投資，交易所持續推廣個股選擇權，並規劃推出更多短天期選擇權及半導體相關商品，同時研議比特幣與以太幣等加密資產衍生性商品，持續拓展商品多元性及市場參與。