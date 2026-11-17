在總體經濟展現強勁韌性，資本市場卻面臨高檔震盪與多空變數交錯之際，永豐金證券深化高資產客戶服務布局，重磅打造「大戶專屬財經私享會」。

邀請長期在投信圈深耕，且擁有The Asset Triple A亞太區基金經理人大獎殊榮的操盤手沈萬鈞蒞臨分享，以突破傳統公開講座型態，採小規模私密沙龍模式，陪伴投資大戶在洗盤巨震中，精準掌握法人建倉節奏，展現深耕高端客戶的尊榮承諾。

永豐金證券指出，國際貨幣基金組織（IMF）最新十月報告大幅上修台灣今年實質GDP成長率至10.7%，不僅榮登亞太之冠，更是全球主要經濟體中唯一挺進「雙位數成長」的國家。但近期台股面臨美股科技股回檔與外資十月單月狂砍近兆元，大盤近一個月急殺巨震、自十月高點回檔超過16%，代表內資的投信卻砸2,136億元逢低承接，短線多空情緒交易加劇。

在總經強勁卻伴隨高波動的環境下，大戶極需擺脫市場雜訊，獲取深度與高品質的法人圈判斷依據。

首場財經私享會邀請獲得「亞太區基金經理人大獎」的沈萬鈞擔任主講人。沈萬鈞曾任台積電工程師、復華中小精選基金、群益馬拉松基金經理人，十多年投信生涯，並擔任規模超過百億等級基金經理人。

永豐金證券表示「大戶禮遇計畫-專屬財經私享會」全台僅限量規劃五場。除上周已舉辦的台北場、台中場，16日高雄場外，後續尚有二場巡迴參與機會，包括20日台南及23日桃竹，各場次皆於頂級私宴場地、備有精緻茶敘交流體驗。

投資人只要於活動官網，上傳他家券商2026年任一月份台股成交量達3,500萬元以上的交易對帳單，即可申請審核專屬席次，與頂級大戶進行閉門交流。