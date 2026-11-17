台幣存放比攀高 逼近九成

AI供應鏈擴廠帶動融資需求，銀行新台幣存放比也攀高。據調查，9月底已有兩家大型公股行庫新台幣存放比突破九成，其餘行庫也攀升至八成左右，民營銀行也多在八成至九成水準，遠高於業界（台外幣）存放比七成左右水準。

銀行業者指出，今年以來，若不計入外幣存款及放款，國銀新台幣存放比大致維持在接近九成水準，顯示銀行新台幣存款支應放款的比重偏高，在台股吸金、企業海外投資及資金外流等因素交互影響下，銀行資金來源穩定性值得關注。

存放比九成，意味銀行每100元存款，就有相當於90元的放款餘額。比率愈高，代表放款相對存款規模愈大，雖有助擴大利息收入，但在銀行搶存款之際，也可能壓縮資金調度空間，增加流動性管理壓力。