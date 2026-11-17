外銀：台幣該強不強 兩關鍵原因

台灣受惠AI熱潮帶動出口與經濟強勁成長，但新台幣卻貶向十年來最弱水位，主因兩個關鍵，包括企業將龐大美元留在海外投資及外資大舉賣超台股所致。

法國巴黎銀行估計，2020年以來台灣企業海外帳戶已累積約2,400億美元；因應地緣政治與全球產能布局，今年前九月核准對外投資更創下660億美元新高。無論是台積電用美元支付海外設備款，或是聯發科、廣達將美元資產留存海外，企業因營運需求與美元高殖利率而缺乏結匯誘因。

資金外流幾乎完全抵銷了貿易順差。數據顯示，今年第2季台灣585億美元的經常帳順差中，高達538億美元被金融帳戶資產增加所吞噬，國內外匯存款更攀升至10兆新台幣新高；同時，全球基金今年淨賣出台股3兆新台幣，進一步拖累新台幣貶值逾4%。反觀南韓雖面臨更大規模的股市資金流出，但在當局強力干預下，韓元今年逆勢升值約8%。