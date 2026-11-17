金管會約談37家國銀要求強化資本 促擴大放款

金管會首度逐一約談37家國銀總經理，要求銀行強化資金調度及資本，以擴大放款能力，不能以流動性覆蓋比率（LCR）為由，排擠中小微企業及首購、自住房貸等合理融資需求。

這場大規模約談從10月底至11月初，歷時近兩周，聚焦LCR流動性管理、資本強化、中小微企業及自住房貸、金融大回饋四大議題，其中以流動性與放款最受關注。金管會官員指出，大企業擴廠帶動融資需求增加，若銀行資金供給跟不上，恐產生排擠效應，讓中小微企業面臨貸款難題，因此要求銀行提前因應。

金管會分析，這波資金緊俏與供需失衡有關。需求端是AI供應鏈擴廠等大額融資需求增加；供給端則有兩大瓶頸，一是銀行顧慮調整資產負債的成本，二是資本及風險承擔能力有限，限制放款空間。

不過，央行官員表示，目前銀行流動性並未出現明顯惡化，近期銀行流動性覆蓋率（LCR）平均約120％，與前一月大致持平，高於法定最低標準100％，銀行整體流動性仍在一定水準。

至於近期企業反映銀行授信縮減、借款成本增加，甚至商業本票利率走高，引發市場對銀行資金是否轉趨緊俏的疑慮。央行官員指出，各銀行業務型態、流動性需求及風險承受能力不同，因此會依自身狀況設定內部警戒值。有的銀行自設的（LCR）內部警戒值甚至只有103~105%。

但個別銀行資金緊，不代表整體市場缺錢。金管會強調，市場資金充裕，問題在於融資需求集中、資金分布不均；銀行應支應產業與民生需求，重點是改善供給、擴大放款能力。

資金方面，銀行應積極吸收零售存款，並視需要調整債券及高品質流動性資產配置，強化壓力測試與緊急應變，不能因顧慮成本，就拿LCR當成限貸理由。