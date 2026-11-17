配息有底氣 四家金控股票處分收益4,087億

金控獲利不只看每股稅後純益（EPS），已實現股票利得也成為明年配息的重要觀察指標。據已揭露數據的富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及凱基金（2883）統計，前十月透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的權益工具稅後處分利益合計約4,087億元，超過四家金控合計稅後純益3,489億元，兩者合計對本期保留盈餘影響數達7,576億元。

今年壽險業接軌新制後，FVOCI股票處分利益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一。

富邦金前十月稅後純益1,264.7億元、EPS為8.75元，加計FVOCI股票處分利益1,369.6億元，對保留盈餘影響數達2,634.3億元、每股18.52元，超越歷年全年獲利。富邦人壽貢獻1,901.9億元，約占整體72%。

國泰金前十月稅後純益1,144.5億元、EPS為7.56元，加計FVOCI股票處分利益，對保留盈餘影響數達2,457億元、每股16.5元，續創新高。國泰人壽對保留盈餘影響數突破1,900億元。