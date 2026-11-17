金控前十月賺6,679億元年增31% 富邦金累計EPS 8.75元稱霸

台股10月重挫近5.7%，13家金控單月僅賺361.09億元，寫今年新低；前十月賺6,679.88億元、年增31.87%，續寫史上同期新高。國泰金（2882）奪單月王，富邦金（2881）守住累計獲利、EPS雙冠。

從每股稅後純益（EPS）排名來看，富邦金以8.75元居冠、國泰金7.56元居次。

10月科技股受AI資本支出、現金流及估值疑慮衝擊，全球股市震盪，壓抑壽險投資收益。13家金控單月獲利，月減三成，較去年同期則大減五成，呈現單月衰退、累計創高反差。

壽險雙雄10月表現分歧。國泰金賺90.9億元、月增35.3%，拿下單月冠軍；富邦金則由9月賺69.6億元轉虧7.5億元，是今年第二度單月虧損。

累計前十月，富邦金賺1,264.7億元、年增16.2%，國泰金賺1,144.5億元、年增21.5%，分居前兩名。

富邦金單月轉虧關鍵在富邦人壽。受股市震盪與調整固定收益資產組合影響，富壽10月虧損64.9億元，前十月仍賺593.6億元。北富銀10月賺40.1億元、年增24%，前十月賺412.1億元、年增27%。

國泰金靠壽險、銀行雙引擎。國泰人壽10月賺43.8億元，較9月17.6億元回升，前十月賺645.4億元。

國泰世華銀行10月賺40.6億元、前十月432.3億元，年增13%。國壽10月底淨值更首破兆元達1兆150億元，寫壽險史上破兆元首例。

玉山金（2884）10月賺34.3億元，前十月賺352.8億元、年增20.2%，EPS達2.14元。玉山銀行前十月賺313億元、年增10.5%，受惠放款及財管成長；三商人壽受股市震盪及一次性資訊減損費用影響，10月個體虧3億元，金控認列虧損1.2億元。

13家金控前十月獲利已超越2024年全年約5,980億元的歷史高峰，但10月獲利腰斬，也凸顯壽險投資收益易受股債市波動影響。