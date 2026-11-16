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獨／破天荒！金管會逐一約談37家銀行總座 下一道禁令

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會首度逐一約談37家國銀總經理，要求銀行強化資金調度及資本，以擴大放款能力，不能以流動性覆蓋比率（LCR）為由，排擠中小微企業及首購、自住房貸等合理融資需求。

這場大規模約談從10月底至11月初，歷時近兩周，聚焦LCR流動性管理、資本強化、中小微企業及自住房貸、金融大回饋四大議題，其中以流動性與放款最受關注。

金管會官員指出，大企業擴廠帶動融資需求增加，若銀行資金供給跟不上，恐產生排擠效應，讓中小微企業面臨貸款難題，因此要求銀行提前因應。

金管會分析，這波資金緊俏與供需失衡有關。需求端是AI供應鏈擴廠等大額融資需求增加；供給端則有兩大瓶頸，一是銀行顧慮調整資產負債的成本，二是資本及風險承擔能力有限，限制放款空間。

據調查，9月底已有部分公民營銀行新台幣存放比衝上九成，LCR也走低，資金調度空間受到壓縮。

但個別銀行資金緊，不代表整體市場缺錢。金管會強調，市場資金充裕，問題在於融資需求集中、資金分布不均；銀行應支應產業與民生需求，重點是改善供給、擴大放款能力，而非壓低合理融資需求。

在資金方面，銀行應積極吸收零售存款，並視需要調整債券及高品質流動性資產配置，強化壓力測試與緊急應變，不能因顧慮成本，就拿LCR當成限貸理由。

資本方面，若放款擴張推升風險性資產、壓低資本適足率，銀行應及早規劃盈餘留存、增資或發債，強化放款能力。

為協助中小微企業融資，金管會與經濟部10月決定成立「中小微企業金融支持小組」，未來將研議授信文件數位化、優化債務協商及專案貸款等建議。

面對監理要求，銀行圈也重新思考授信配置。大型銀行主管坦言，將檢視大企業經常性周轉金需求及授信額度，避免放款資源過度集中AI供應鏈及大企業。

不過，銀行圈也有苦水。銀行主管指出，台股震盪使過去相對穩定的個人活儲流動加快，「穩定存款變得不穩定了」。

加上10月至11月外資大量匯出、企業海外設廠及年底資金需求升溫，銀行搶存款壓力短期恐難緩解。

金管會這次出手，不是要銀行減少大企業放款，而是要求銀行提高資金供給能力。

如何在支應大型企業擴張需求之際，兼顧中小微企業及自住首購族融資需求，將考驗銀行資金調度能力。

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