國壽公平待客 力挺弱勢

因應高齡及失智照護需求，國泰人壽、國泰產險舉辦公平待客活動，邀獨董透過VR體驗失智患者處境。國壽更研議「保單聯絡暨代理人」機制，讓客戶提前安排未來保單事務協助，強化高齡友善服務。

國壽與國泰產險今年雙雙獲得公平待客原則評核前25%肯定，國壽更是金融業唯一連續八年獲此肯定業者。國泰表示，公平待客不只落實制度與流程，更須回應高齡客戶及家庭實際需求。

此次「契約以外的事─失智友善安心同行」活動，邀請獨立董事余佩佩、郭政弘及高階主管，透過虛擬實境（VR）體驗失智患者可能面臨的幻聽、幻覺及感知異常，從患者角度思考金融服務需求。

國壽從商品保障、健康意識及服務互動三面向推動失智友善服務，包括提供高齡照護商品、認知功能檢測與訓練，並透過講座提升民眾對失智症的認識。

目前國壽全台56個服務據點均已成為失智友善組織，培育735名失智友善天使；自2023年推動相關培訓以來，已有3,350名員工完成訓練，強化第一線服務能力。

考量客戶未來可能因認知功能退化，難以自行處理保單事務，國泰人壽正研議「保單聯絡暨代理人」機制，讓客戶在身心狀況良好時，預先安排協助人選。

獨立董事郭政弘表示，未來應將「保單代理人」等協助機制納入服務規劃，鼓勵客戶及早準備可能面臨的風險與照護需求，降低未來處理保單事務的困難。

國泰產險從風險預防切入，結合交通事故數據及實地訪查，打造「高齡安全交通風險地圖」，協助長者辨識周邊交通風險，深入社區及長照機構推廣安全觀念。

獨立董事余佩佩指出，民眾通勤、採買、就醫或旅遊，都可能面臨不同交通風險，若能在出門前掌握周遭環境風險，有助打造更安全、友善的生活環境。

國泰表示，未來將結合保險保障、健康促進、風險預防及科技應用，持續深化高齡友善服務，讓公平待客延伸至客戶日常生活。