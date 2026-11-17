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南山人壽前進COP31 分享高溫微保經驗

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
南山人壽董事長尹崇堯（右三）親自率領永續健康長陳維新（左三）、健康守護圈轉型負責人王保勲（左五）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等永續健康團隊六人，前進土耳其COP31。南山人壽／提供
南山人壽董事長尹崇堯（右三）親自率領永續健康長陳維新（左三）、健康守護圈轉型負責人王保勲（左五）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等永續健康團隊六人，前進土耳其COP31。南山人壽／提供

氣候危機延伸為健康危機。南山人壽董事長尹崇堯連續四年參與聯合國氣候峰會（COP），15日於COP31「世界氣候高峰會」發表演說，聚焦健康韌性，並以台灣首張「高溫微保」分享公私協力的氣候調適經驗。

尹崇堯指出，面對極端氣候帶來的健康衝擊，單靠政府、企業或社福單位難以獨力因應。保險業除了提供事後經濟補償，更可結合事前預警、即時關懷與保險保障，為弱勢族群建立防護網。

南山此次以今年7月推出的台灣首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」為例，說明如何串聯地方政府、社福體系及民營保險，建立「預警、關懷、保障」三方聯防機制。其中，前端由地方政府運用科技監測長者居家環境與高溫風險，中端由社福單位啟動即時訪視關懷，後端則由南山提供熱傷害住院保障，降低弱勢民眾因極端高溫承受的經濟衝擊。

這張高溫微保目前提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者保障，保費由南山人壽慈善基金會全額捐助。被保險人若因中暑、熱暈厥或熱痙攣等特定熱傷害事故住院，符合契約條件可領取1萬元關懷保險金。

南山指出，這項公私協力模式已獲總統賴清德肯定，並裁示研議將高溫預警與保險服務擴大至全台各縣市，讓氣候健康保障逐步擴及更多弱勢族群。

國際參與方面，南山也是全球首家響應《貝倫健康行動計畫》（BHAP）的金融機構。該計畫由世界衛生組織（WHO）與巴西政府於2025年COP30發起，截至今年10月，已有88個國家及組織響應。

此次COP31於土耳其安塔利亞登場，尹崇堯率領南山永續健康團隊一行六人赴會。他表示，未來將持續把氣候調適融入商品設計、社會關懷及國際參與，透過跨界合作強化健康韌性，讓保險成為因應氣候變遷的重要安全網。

南山人壽 高溫 尹崇堯 極端氣候

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