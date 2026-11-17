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玉山金前進COP31 以金融力量推動永續

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控永續長張綸宇（中）率領團隊前進COP31，展現玉山實踐永續承諾決心。玉山金控／提供
玉山金控永續長張綸宇（中）率領團隊前進COP31，展現玉山實踐永續承諾決心。玉山金控／提供

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）9日於土耳其安塔利亞開幕，玉山金控（2884）連續五年實地參與支持，並受邀於重要周邊會議「世界氣候高峰會」發表演說。玉山金控暨銀行董事長黃男州及永續長張綸宇接力分享，透過金融力量推動產業低碳轉型、拓展至生物多樣性保育及自然金融實踐，向全球展現台灣永續行動的堅實動能。

黃男州以台灣在全球供應鏈中的關鍵角色切入，分享玉山如何經由推動市場機制、加速產業轉型及落實科學化管理三大路徑，將永續承諾轉化為實際轉型解方。玉山作為永續金融先行者聯盟政策與指引組召集人，不僅制定《轉型授信審查參考指引》，今年更推出「低碳循環貸」，並與NPO共同研擬台灣首本《循環經濟指南》。在實務應用上，玉山開發「低碳轉型系統」，運用AI加速企業轉型成熟度的評估效率，進而提供精準金融支持。玉山相信，金融應發揮關鍵正向影響力，攜手產業穩健邁向低碳轉型。

張綸宇接續以「Bridging the Biodiversity Financing Gap: E.SUN's Practice and Vision for Nature Capital」為題，聚焦於玉山補足生物多樣性的資金缺口。深耕12年的「瓦拉米有機水稻專案」，不僅讓瀕危的菊池氏細鯽重返田間，更於今年取得保育共生地（OECM）認證。未來預計導入生物信用額度方法學，探索自然資本資產化的可能性，讓生態保育具備可衡量經濟效益。

在創新金融產品面，玉山進一步將自然金融擴展至整體農業與食品價值鏈。「Farm to Table」永續食農計畫支持的農田面積已達417公頃，於今年納入物流供應商，串聯農業生產、加工、物流到餐飲消費。此外，玉山更創下台灣金融首例，分別與裕隆汽車及中油合作推出生物多樣性連結貸款與OECM連結貸款，期盼以金融誘因激勵企業將自然保育與減碳目標納入核心經營策略。

跨域協作面，玉山開創公私慈善協力模式（PPPP），串聯地方政府、公營事業、企業及民間保育團體，合力移除高雄鳥松濕地外來種魚類。張綸宇表示，除了傳統資金配置角色，金融機構應需凝聚各界信任與資源，創造超越單一企業的生態保育影響力，呼應國際社會對公私協力與自然正向的高度期待。

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