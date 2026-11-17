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壽險淨值連四月站穩4兆元
20家壽險第三季財報昨（16）日全數出爐，受惠投資收益挹注，加上合約服務邊際（CSM）穩定釋放，前三季20家壽險全數獲利，合計稅後純益達3,115.3億元，年增174.8%，較上半年累計獲利增加25%。其中，富邦人壽前三季賺進659.4億元居冠。據統計，9月底壽險業淨值達4兆4,428億元，續創新高，連四月站穩4兆元。
從各家公司獲利來看，富邦人壽前三季稅後純益659.4億元居冠，國泰人壽以601.6億元居次，兩家均突破600億元大關；南山人壽431.8億元排名第三，新光人壽322.4億元居第四，宏泰人壽170.6億元排名第五。
其他壽險方面，台灣人壽前三季稅後純益149.2億元、中華郵政139.5億元、凱基人壽134.5億元、全球人壽129.7億元，均突破百億元大關。三商美邦人壽57億元、臺銀人壽50.1億元、法巴人壽48.3億元、遠雄人壽44.2億元，友邦人壽36.3億元、安達人壽35.1億元及安聯人壽31.6億元，也全數維持獲利。
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